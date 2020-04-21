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Tavuklar desenli yumurtladı

Çanakkale'de bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurta yumurtladı.

Tavuklar desenli yumurtladı
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Bayramiç'in Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanozdesenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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çanakkaleTavuk
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