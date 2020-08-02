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Tekfen Tarım TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası’nı alan sektöründeki ilk kuruluş oldu

COVID-19 pandemisinin başladığı ilk günden itibaren Tekfen Tarım gerekli tüm tedbirleri alarak, çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş ve bu doğrultuda tüm adımlar eksiksiz olarak yerine getirdi. Bu kapsamda TSE’nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürlerini eksiksiz yerine getiren Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası’nı alan sektöründeki ilk kuruluş oldu

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirerek çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Atılan bu adımların yeterliliğinin yerinde tespitinin yapılması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına, Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi pilot tesis olarak seçilmiş ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) “COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”na başvuru yapılmıştır. Tesis, filyasyon ve sürveyans aşamaları, seralar, laboratuvar, üretim proses alanları, pandemiye yönelik eğitimler, soyunma odaları, yemekhane ve servis araçlarında izlenebilirlik programları, idari bina ofisleri, home-office uygulamaları, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi, hizmet tedarikçilerine aldırılan tedbirlerin kontrolü gibi birçok farklı konuda TSE Denetçileri tarafından sıkı bir denetimden geçirilmiştir.

TSE’nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri’nin eksiksiz yerine getirildiği Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre almadan, “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır. TSE yetkililerinin tebliği doğrultusunda, Tekfen Tarım Türkiye çapında belgeye sahip olan 86’ncı şirket olma unvanını almıştır. Tarım sektöründe ise belgeye sahip olan ilk firma olarak kayıtlara geçmiş ve sektördeki diğer tüm firmalara yine örnek olacak bir uygulamaya imza atmıştır.

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TSETekfen Tarım Adana AgriparkArGe Merkezi
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