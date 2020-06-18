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Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesine TÜBİTAK desteği

Küresel pandemi sürecinde tarım ve gıda sektörünün ne kadar önemli olduğu hem Türkiye hem de dünya tarafından bir kez daha anlaşıldı. Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi’nin işbirliği ile ürettiği ‘dayanıklı patates’ ürünü TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesine TÜBİTAK desteği

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım, Türkiye’nin önemli araştırma merkezlerinden Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tarımsal ürünlerin üretim ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirmek üzere iş birliğine imza atmıştı.

Bu hedef doğrultusunda araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek üzere; SUNUM akademisyenleri ve iş geliştirme ekipleri “Tekfen Tarım-SUNUM Araştırma ve İnovasyon Arama Konferansı” etkinlikleri ile iki kez bir araya geldi. Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamında geliştirilen Türkiye’de hastalık ve virüslere dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için uygun ıslah yöntemleri ile tespit cihazlarının geliştirilmesi projesi TÜBİTAK 2240 Programı tarafından destek almaya hak kazandı.

Yerli muzun raf ömrü uzuyor

Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamındaki patates ıslahı projesinden önce de “yerli muzun raf ömrünün nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmiş etilen tutucu özellikli ambalaj kullanımı ile arttırılması” projesi yüzde 60 TÜBİTAK destek oranı bulunan TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı’na kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştı.

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Tübitak Sabancı Üniversitesi TÜBİTAK DesteğiDayanıklı Patates TÜBİTAK
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