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Teksüt yöresel peynirleri görücüye çıkarıyor

Teksüt, dünyanın en büyük gıda etkinliği olan Dubai Gulfood 2020 Fuarı’na katılıyor. İhracatını artırmaya odaklanan Teksüt, bu fuara altıncı kez katılıyor.

Teksüt yöresel peynirleri görücüye çıkarıyor
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25’inci kez düzenlenen Gulfood Fuarı, 16 – 20 Şubat 2020 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrindeki World Trade Centre’de yapılıyor. Gıda kategorisinde sadece Ortadoğu bölgesinin değil, dünyanın da en önemli buluşma noktalarından biri olan fuar, 5 bini aşkın firmanın katılımı ile organize ediliyor. Fuar, dünyanın her yerinden gelen çok yönlü bir ziyaretçi kitlesi ağırlıyor. Geçen yıl 200 ülkeden 100 bin kişi fuarı ziyaret etmişti.

İhracatımız düzenli olarak artıyor

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından olan Teksüt, Gulfood Fuarı’na altıncı kez katılıyor. Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, şu bilgileri paylaştı: “Son birkaç yılda ihracat yaptığımız ülke sayısını 9’dan 22’ye çıkarttık. Hem ihracat hacmimizi hem de ülke sayısını düzenli olarak geliştiriyoruz. 2019 yılında iyi bir ihracat performansı ortaya koyduk, bunu 2020’de de sürdürmek istiyoruz. Gulfood Fuarı, bu açıdan olumlu ilişkiler geliştirdiğimiz, etkin görüşmeler yapabildiğimiz ve ihracat için önemsediğimiz bir buluşma platformu olarak öne çıkıyor”.

Gulfood Fuarı Birinci Salon 100 No’lu Standta (Hall 1 Stand 100) ürünlerini sergileyecek olan Teksüt; geleneksel beyaz ve kaşar peynirlerinin yanı sıra labne, krem ve süzme ile çubuk, misket, mihaliç, örgü gibi yöresel peynirlerini tanıtacak. Standta ayrıca tereyağı, UHT süt, meyveli süt, yoğurt ve ayran ürünleri de ziyaretçilerin dikkatine sunulacak.

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