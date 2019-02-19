Tohumculuk sektörü tanzim satışa nasıl bakıyor?

Konu ile ilgili olarak; üreticilerin tüm tohumluklara daha uygun fiyatlarla ulaşması için tohumculuk sektörü olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektör olarak akaryakıt, elektrik, işçilik, döner sermaye ve tescil bedelleri gibi kendi maliyetlerine gelen zamları aynı oranda tohumluk fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi.



‘’ÜRETİM MALİYETLERİ İÇİNDE TOHUMUN PAYI ÇOK DÜŞÜKTÜR’’



25 Ekim 2018 tarihinde TÜRKTOB ve alt birlikleri olarak ‘’Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’’ kapsamında bitki üretim materyallerinde indirime gittiklerini hatırlatan TÜRKTOB Başkanı Akcan, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli girdi olan tohumlukların genel üretim maliyetleri içerinde payının diğer girdilere göre çok daha düşük olduğunu kaydederek; ‘’ Örneğin, buğday üreten çiftçimiz dekara 20 kg tohum atıyorsa karşılığında kıraç alanlarda bile ülkemiz ortalamasına göre 250 kg ürün alır. Sertifikalı tohum desteğini ve kaliteli ürününün piyasada daha fazla fiyat bulmasını eklediğimizde tohum fiyatlarındaki düşük oranlı artışın çiftçimizin maliyetlerini çok etkilediği söylenemez. Örneğin buğday tohumluğuna gelen % 15’lik zam, üretim maliyetlerine çok düşük oranlarda yansır. Bu durum hemen hemen tüm ürünler için geçerlidir’’dedi.



‘’ TOHUM FİYATLARI DİĞER GİRDİLERE GÖRE ÇOK SINIRLI ORANLARDA ARTTI’’



2016 ile 2017 yılları arasında hububat grubu ürünlerin tohumluklarında sadece %2 artış olduğunu hatırlatan Akcan, 2018 yılında ise bir önceki yıla göre 1. grup ekmeklik buğday tohumunun %22, 2. grup ekmeklik buğday tohumunun % 13, makarnalık buğday tohumunun %16, arpa tohumunun %13, tritikale ve yulaf tohumluklarının % 12 arttığını açıkladı.





Akcan, diğer ürünlerdeki fiyat değişimleri konusunda da şu bilgileri verdi; ‘’ Hibrit tane domates tohumu fiyatlarında 2014 yılından bu yana artış olmadığı gibi bazı çeşitlerde düşüş var. 1000 adetlik paket 2014 yılından beri 490 ila 650 liradan satılıyor. Salkım hibrit domates tohumunun 1000 adetlik paketi 2017 yılında 700 lira iken, 2018 yılında %7’lik bir artış 750 liraya yükselmiş. Biber tohumunun 1000 adetlik paketi 2017 yılında 330 lirayken 2018 yılında %18’lik artışla 390 lira olmuş. Patlıcan, hıyar, kavun karpuz, fasülye tohumlarında çeşidine göre değişmekle birlikte 2017 - 2018 arasındaki artış ortalaması %22 .’’



TÜRKTOB Başkanı Akcan, ‘’Görüldüğü üzere bu artış oranları mazot, gübre, ila gibi diğer girdilerin artışına oranla çok düşüktür. Ayrıca tohumculuk sektörü olarak döviz kurlarının yükseldiği, maliyetlerimizin arttığı dönemde bile fiyatlarımızı artırmamak için gayret gösterdik, Enflasyonla Mücadelede Topyekün Destek Kampanyası kapsamında indirime de gittik ’’ şeklinde konuştu.