Türk tarımı işin hocasına emanet

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan ve Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe’yi makamında ağırladı. Tarım ve gıdada yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kirişçi, Türkiye tarımında karamsarlığa gerek olmadığını, odaklanılması gerekenin daha fazla üretim olduğunu söyledi.

Akademisyen kimliği ile uzun süre tarım alanında eğitici olarak görev alan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, “Saha ile daha sıkı temas içerisinde olacağız, tarımsal üretimde bir taraftan ‘alın teri’ne önem verirken diğer taraftan araştırma-geliştirme çalışmalarıyla ‘akıl teri’ne odaklanacağız. Gıda güvenliği ulusal güvenlik kadar önemli, kompleks ve yönetimi zor bir konu. Zor konular her zaman spekülasyona ve karamsarlığa açık olur ancak bizler gibi inançlı bir halka karamsarlık yakışmaz. Yeter ki üretme isteği olsun, üretenin her zaman her konuda yanındayız” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok zirai üründe kendine yeterli hatta ihracatçı konumda olduğunu anlatan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, olumsuz söylemlerin ülkeye zarar verdiğini belirterek, ‘Karamsarlığa gerek yok. Ürünlerimiz hem kaliteli hem yeterli. Bazı ürünlerde üretim miktarını arttırmak için destekleri artıracağız. Önceliğimiz üretim, yeter ki üretme isteği olsun. Biz elimizden gelenin fazlasını vermeye hazırız’ dedi.

Dünya genelinde yaşanan güncel gelişmelerin sadece Türkiye’yi değil tüm dünya ülkelerini etkilediğini söyleyen Bakan Kirişçi, “Dünyada enerji ve emtia fiyatlarının artması nedeniyle tüm ülkelerde fiyatlar artıyor. Ancak bu durumun sadece ülkemizde yaşanıyor gibi ya da arz eksikliğinden kaynaklanıyor gibi gösterilmesi çok yanlış. Ülkemize zarar veren yanlış bilgiler ve spekülatif söylemler var. Ülke nüfusumuz da dünyanın talepleri de her geçen gün artıyor, bu taleplere cevap verebilen ülkeler kazanacak. Bu nedenle önceliğimiz üretimi arttırmak ve bilinçlendirme çalışmalarına yoğunlaşmak olacak’’ dedi.

Prof. Dr. Vahit Kirişçi kimdir?

4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Doçent, 2001'de Profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönemde aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. İngilizce bilen KİRİŞCİ, evli ve 3 çocuk babasıdır.