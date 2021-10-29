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Türkiye’de tarım bitti diyenler yanılıyor

Bakanlığın yeni projelerine ilişkin çalışmaları Güvenilir Ürün Platformu’na anlatan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece, “Bugüne kadar yapılanlar ile çok önemli adımlar atıldı. Yeni projelerimiz de çok önemli” dedi.

Türkiye’de tarım bitti diyenler yanılıyor
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece tarım bitti söylemlerinin büyük haksızlık olduğunu belirterek “Daha çok ektik, tarım topraklarını koruyoruz. Çok önemli adımlar atıtık ve atmaya devam ediyoruz” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu’nun projelerini dinleyen Işıkgece bakanlık olarak da yeni projelerin müjdesini verdi. Türkiye’de tarım sektörü bitti sözünün spekülatif ve yanlış olduğunun altını çizen Işıkgece, Tarım Bakanlığı’nın mevcut ve yeni projelerini  Güvenilir Ürün Platformu paydaşlığında tüm kamuoyuna aktarabileceklerini söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren önemli projelere imza attıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece Güvenilir Ürün Platformu ve  Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ile Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe‘ye önemli kısa bir sunum yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım alanlarının korunması, üretimin sürdürülebilirliği, stratejik tarım ürünlerinde ithalat-ihracat dengesi düzenlemeleri, kırsal kalkınma ve daha birçok konudaki çalışmalarını anlatan Işıkgece, bakanlığın projeleri ile ilgili doğru bilinen yanlışların çok olduğunu bazılarının spekülatif bazılarının ise iletişim kopukluğundan kaynaklandığını söyledi.

Toplantı sonunda kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilginin her kesime ulaştırılması adına Güvenilir Ürün Platformu paydaşlığında arama konferaslarına başlanması kararı alındı. Türkiye genelinde sürdürülebilirlik, dijitalleşme, coğrafi işaretler, sözleşmeli üretim, iklim değişikliği, gıda denetimleri gibi ana temaları özelinde yapılacak konferanslarda Tarım Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri mevcut ve yeni projeleri ile güncel konuları kamuoyuna aktaracak.

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Türkiye’de Tarım Bitti Diyenler Yanılıyor
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