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TürkTraktör 2022’nin İlk Altı Ayında İhracatta Rekor Kırdı

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonun lider markası TürkTraktör, 2022 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 8 bin 254 ihracat adediyle ilk altı aylık dönemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı.

TürkTraktör 2022’nin İlk Altı Ayında İhracatta Rekor Kırdı

Yılın ilk yarısında ihracat adetlerine dikkat çekerek bu alanda rekor kırdıklarını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “TürkTraktör olarak 15 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı ihracat alanında yakaladığımız rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısı, bu yıl içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından şirketimize verilen ödüllerle takdir edilmişti. İlk altı aylık dönemler baz alındığında bu yıl bir rekora imza attığımızı görüyoruz ve yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı vesilesiyle, tüm TürkTraktör ailesine özverili ve motivasyonlu çalışmaları için teşekkür ediyorum. 68 yıldır olduğu gibi hem Türk hem de dünya çiftçilerinin her ihtiyaçlarında yanında olup ülkemize değer yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

New Holland Pazardaki Liderliğini Sürdürdü

TürkTraktör, 2022 yılının yarı yıl finansal sonuçlarına göre 22 bin 155 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Şirket yurt içi pazarına 13 bin 474 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 254 adede ulaştı. Öte yandan mayıs sonu TÜİK verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası pazardaki liderliğini sürdürürken, premium markası CASE IH ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.

Yarı yıl finansal sonuçlarına göre ihracatta yüzde 9 artış yakalayan TürkTraktör, altı aylık rakamlar baz alındığında yeni bir rekora imza attı. TürkTraktör, yılın ilk altı ayını 959 milyon TL net karla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 14,7 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 8 milyar 881 milyon TL seviyesine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk TraktörAykut Özüner
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