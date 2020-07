TÜRKTRAKTÖR YILIN İLK YARISINDA ÜRETİMİNİ %23 ARTIRDI

8 Temmuz 2020– TürkTraktör, 2020 yılının ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Sektörün lider üreticisi TürkTraktör korona virüsün etkisini ciddi anlamda gösterdiği zorlu bir dönemde, üretim, yurt içi satış adetleri ve cirosunda yaşanan artışlarla yılın ilk yarısında başarılı bir performans gösterdi.

TürkTraktör Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarında, tüm çalışma alanlarında korona virüse karşı aldığı ve TSE Güvenli Tesis Sertifikası’yla da tescillenen önlemlerle üretimine devam etti ve yılın ilk 6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indirdi. Şirket bu adetlerle üretimini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %23 artırmış oldu.

TürkTraktör, ilk 5 aylık rakamlara göre, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %71’ini de tek başına gerçekleştirdi.

Artan yurt içi satışları, pazardaki konumunu güçlendirdi.

Traktör devi, yurt içinde gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik traktör satışıyla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını %68 oranında artırırken; aynı zamanda 13 yıldır kesintisiz şekilde lideri olduğu traktör pazarındaki konumunu da güçlendirdi.

130’dan fazla ülkeye ihracat yapan TürkTraktör, ilk 6 ayda 5 bin 786 adet traktör ihracatı ile Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %86’sını da tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yılın ilk altı ayını 2 milyar 179 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Şirketin brüt kârı 380 milyon TL, brüt kâr marjı %17,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 211 milyon TL ve FAVÖK tutarı 278 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %9,7 ve %12,8 olarak gerçekleşti. TürkTraktör’ün net kârı ise 161 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:



“Zor bir dönemden geçsek de, üretim ve ekonomiye olan katkımızı sürdürüyoruz”

2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Son 2 yıldır zorlu pazar koşullarına rağmen, liderliğimizi 13. yılına taşımıştık. Yaşanmaya başlanan salgın süreci ise karşımıza farklı zorluklar getirdi. Ancak 65 yılı aşan deneyimimiz ve güçlü finansal yapımızla yeni şartlara uygun çizdiğimiz yol haritamızla ara verdiğimiz üretim faaliyetlerimize hızlı bir şekilde dönerken; salgın öncesindeki üretim seviyemizi geçmeyi de başardık ve pazardaki konumumuzu güçlendirdik.” dedi.

Salgına karşı kriz planımız Şubat ayında hazırdı

Açıklamalarında korona virüse karşı alınan önlemlerden de bahseden Aykut Özüner, yılın ilk yarısında alınan başarılı sonuçlarda bu önlemlerin ciddi bir rolü olduğuna da dikkat çekti: “Şubat ayında pandemi kurulumuzu oluşturarak kriz

planımızı hazırladık. Covid-19 yayılım riskine karşı müşterilerimizden, bayilerimize kadar tüm ekosistemimizi kapsayan birçok uygulamayı çok hızlı şekilde hayata geçirdik.



Salgınla birlikte evden çalışma düzenlemesine geçilirken, fabrikalarımızda da üretime ara verildi. Üretime yeniden başlamadan önce ise, çalışan yaşam döngüsündeki tüm süreçleri fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde ve izlenebilirlik temelinde yeniden düzenledik. Bu çalışmalarımızın sonucunda ‘Ankara ve Erenler Fabrikalarımız’, sektörümüzde de bir ilk olan, ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.”

Salgın döneminde çiftçilerden sağlık çalışanlarımıza kadar, herkesin yanında olmaya gayret ettik

Salgın döneminde gıda tedariğinde kritik rol oynayan çiftçilere yönelik projeleri de hızla hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Özüner, bu çalışmaları şöyle özetledi: “Tarımda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiftçilerimizin bulunduğu yerde servis hizmetlerinden yararlanabilecekleri Mobil Yol Desteğini sağladık. Tarımsal verimliliği artırmak üzere kendilerine sektörde ilk olan Tarlam Cepte mobil uygulamasını ücretsizsunarken, yine ücretsiz olarak erişime sunduğumuz online eğitimlerle çiftçilerimizi desteklemeye devam ettik. Buna ek olarak, mevsimlik işçilerin tarlalardaki çalışmaları hijyenik koşullarda yapabilmeleri için grup şirketimiz Tat A.Ş. ile birlikte iş birliği yaptık.”



Aykut Özüner zorlu salgın günlerinde, toplumun farklı kesimlerine destek olmak adına hareket ettiklerini de belirterek; “Sağlık sektöründe medikal ekipman açığı konusunda da çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda, salgında ön saflarda büyük bir özveri ve emekle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları ‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ kabinlerini, hızlıca Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarımızda üretmeye başladık ve pandemi hastanelerimize teslimlerini gerçekleştirdik” diye açıkladı.



Başarılarımız, tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin bir sonucu

Aykut Özüner, açıklamalarının sonunda yılın ikinci yarısında da üretimden, satış ve ihracata kadar bu yıl için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek; “Başarılarımızın arkasında, aslında tüm paydaşlarımız nezdinde TürkTraktör markasına duyulan güven yatıyor. Bizler de bu güvenin sağladığı motivasyonla yarattığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz üretim ve yaptığımız ihracat ile ekonomiye olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

TürkTraktör Hakkında

Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 13 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi ile zirai ekipman distribütörlüğü yapmanın yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2 bini aşkın kişi çalışmaktadır. Traktör pazarının lideri TürkTraktör bünyesinde bulundurduğu CASE ve New Holland marka iş makinelerinin de 2013 yılında Türkiye distribütörlük faaliyetlerine başlamıştır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur.