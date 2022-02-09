Uluslararası tahıl, bakliyat ve yem zirvesi için geri sayım başladı

Tahıl ve bakliyat sektörü Uluslararası arenada yapılacak en geniş kapsamlı etkinliğe hazırlanıyor. TABADER tarafından TMO'nun desteği ile düzenlenecek olan Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi 11-12 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi ve 3. Uluslararası Duayenler Buluşması ve Ödül Töreni'ni de kapsayan zirveye yoğun katılım bekleniyor.

Konuya ilişkin TABADER'den yapılan açıklamaya göre,

T.C TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nün büyük destekleri ile değirmen, tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri ile depolama ve analiz sistemleri alanında faaliyet gösteren kişi, kurum, kuruluş, firma, girişimci ve akademisyen/araştırmacıları aynı çatı altında birleştiren TABADER, sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Derneğimiz 10-12 2022 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan “İDMA and VICTAM EMEA 2022 Fuarı”yla eş zamanlı olarak, 3 büyük uluslararası etkinlik düzenleyecektir.

Daha önceki ismi IFP'2019-Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi olan zirvenin kapsamı genişletilerek (Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Zirvesi) olarak değiştirilmiş ve yeni ismi ve kapsamı ile 11-12 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek olan zirvede yurtiçi ve yurtdışından önemli sektör örgütlerinin katılımının yanı sıra zirve kişi, firma, kurum, kuruluş, girişimci ve araştırmacılara açık olacaktır. Zirve sonunda uluslararası düzeyde zirve bildirgesi yayınlanacaktır. Linkte Zirve programını ve kayıt formunu bulabilirsiniz.

http://tabader.org/tabader- 2022-zirve-programi/

http://tabader.org/wp-content/ uploads/2022/02/Z%C4%B0RVE- KAYIT-FORMU-1.pdf

ULUSLARARASI DUAYENLER ÖDÜL TÖRENİ

TABADER 3. Uluslararası Duayenler Buluşması ve Ödül Töreni, 11 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Seçici kurulun belirlediği kategorilerde ödüle layık görülen sektörün önde gelen kişi ve kurumlarına ödülleri takdim edilecektir.

ULUSLARARASI SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ

4. Kez düzenlenen “TABADER Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”, 10-12 Mart 2022 tarihleri arasında, İstanbul’da “İDMA AND VICTAM EMEA 2022 Fuarı”’yla eş zamanlı olarak fuar alanında gerçekleştirilecektir. Derneğimiz, sektörün önde gelen teknoloji üretici ve tedarikçilerinin temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek dersler, İngilizce-Türkçe olmak üzere 2 dilde ve 3 gün süreyle düzenlenecektir. Linkte Eğitim programını ve kayıt formunu bulabilirsiniz.

http://tabader.org/ sertifikali-degirmencilik- egitimi/