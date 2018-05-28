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Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor

- Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği Hassa'da, bağlardan toplanıp salamura yapılarak satılan yapraklar üreticiye önemli gelir getiriyor - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner: - "Yaprağın kilogramı 5 ile 10 lira arasında değişiyor ama meyvesi sezonda maalesef 50 kuruş ile 1 lira arasında alıcı buluyor"

Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor

HATAY (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği Hassa'da, bağlardan toplanıp salamura yapılarak satılan yapraklar üreticiye önemli gelir sağlıyor.
Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı çeşitte üzüm yetiştirilen Hassa ilçesinde, üzümün kendisi kadar yaprağı da ilgi görüyor.
Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden sarmaların ana malzemesi olarak tercih edilen üzüm yaprağı, bağlardan kadınlar tarafından titizlikle toplanıyor.
Üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermemek için özenle toplanan yapraklar, daha sonra kadınlar tarafından salamura hale getiriliyor. Bir süre bekletildikten sonra salamura olarak satışa sunulan yapraklar, büyük ilgi görüyor.
Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını anımsatarak, buradaki verimli topraklarda üretilen üzümlerin Türkiye'nin dört bir yanında alıcı bulduğunu söyledi.
Üzüm üretiminin bölge halkının önemli geçim kaynağı olduğunu aktaran Şahiner, "Hassa ilçemizin ekonomisinin en önemli gelir kaynağını üzüm üreticiliği oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor ve her yıl 100 bin ton civarında ürün elde ediliyor." dedi.
Şahiner, üreticilerin sadece üzüm satışıyla yetinmeyip yaprağını da değerlendirdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Şu an bağlarımızda yaprak toplama zamanı. Kadınlarımız yaprakları toplayarak hem evlerinin ihtiyaçlarının karşılıyorlar hem de ihtiyaç fazlasını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Üzümün yaprağı meyvesinden daha pahalı. Yaprağın kilogramı 5 ile 10 lira arasında değişiyor ama meyvesi sezonda maalesef 50 kuruş ile 1 lira arasında alıcı buluyor."
Şahiner, önemli bir gelir kaynağı olan yaprağı toplarken çok hassas davranılması gerektiğinin altını çizerek, üzüm bağına verilecek zararın üreticiyi zora sokacağına dikkati çekti.

Söğüt Mahallesi'ndeki bağlardan yaprak toplayan 56 yaşındaki Hatice Göde de yaprağın taze ve yırtılmamış olanını tercih ettiklerini söyledi.
İşini büyük bir dikkatle yaptığını anlatan Göde, özenle topladığı yaprakları evinde salamura hale getirip satışa sunduğunu ifade etti.
Göde, bazı bağlardaki yaprakların bu yıl yaşanan yoğun yağış ve doludan olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi.

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