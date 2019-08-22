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Üzümde taban fiyat belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm sezonu açılışında yaptığı konuşmada 2019 üzüm rekoltesini açıkladı.

Üzümde taban fiyat belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm sezonu açılışında yaptığı konuşmada 2019 üzüm rekoltesini açıkladı. Pakdemirli, rekoltenin 300 bin ton civarında beklediklerini belirterek, kilogram fiyatıyla ilgili olarak taban fiyatın 10 lira olduğunu, fiyatın düşmesi halinde ise devlet olarak devreye gireceklerini söyledi. 

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