Yerli aktif madde üretimi ile Türk tarımına tam ‘Koruma’

Ülkemizin en büyük bitki koruma üreticileri arasında yer alan Koruma’nın, Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 100 yerli üretim aktif maddeleri ve Çukurova Bölgesi’nde pamuk yetiştiriciliğinde de kullanılan bitki koruma ürünleri hakkında bilgi vermek üzere Adana’da düzenlediği toplantıya ilgi büyük oldu. Adana il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkilileri, Adanalı çiftçiler, çiftçi birlikleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra bayiler ve toptancıların yoğun katılım gösterdiği toplantı Sheraton Grand Adana Otel’de gerçekleşti.

Koruma Adana Bölge Satış Müdürü Şenel Çelik’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, ilk olarak katılımcılara tamamı yerli sermayeli Koruma Şirketler Grubu’nun kimya sektöründeki faaliyetlerini anlatan bir sunum yapıldı. Daha sonra Koruma Şirketler Grubu’nun Türk tarımına getirdiği ilkler ve bu alanda yürütülen öncü çalışmaların yanı sıra geniş ürün yelpazesinde yer alan yenilikçi ürünlerden bahsedildi. Tüm formülasyon tiplerinde 300’e yakın bitki koruma ürünleri portföyüne sahip Koruma Tarım, ülkemizin en büyük kapasiteli tesislerinde dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor.

Koruma, yüzde 100 yerli bitki koruma aktif maddelerini Türk çiftçisinin hizmetine sundu

Koruma Şirketler Grubu Teknik Müdürü, Ziraat Yüksek Müh. Gökhan Baştuğ, Adana’da tarım paydaşlarını buluşturan toplantıda yaptığı konuşmada, Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türk tarımının hizmetine sunulan Acetamiprid, Bakır oksiklorür ve Benfluralin aktif maddeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Koruma Tarım olarak bu aktif maddelerde ülkemizin ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Baştuğ, “Çukurova Bölgesi’nde yetiştirilen özellikle pamuk gibi bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı korumada öne çıkan bu önemli aktif maddeleri, ülkemizde üretiyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de ilk yerli üretici olduğumuz ve Avrupa Birliği standartlarında ürettiğimiz Acetamiprid aktif maddesini, yüzde 99’luk saflıkta üretebilen dünyanın az sayıdaki üreticisi arasına da girdik. Türkiye’de bu aktif maddeyi içeren toplam 68 bitki koruma ürünü var. Acetamiprid aktif maddesi, ülkemiz genelinde yetiştirilen endüstri bitkileri, sebze ve meyvelerde insektisit (böcek ilacı) olarak kullanılıyor. Bir diğer yerli ürettiğimiz aktif madde olan Bakır oksiklorürün pek çok bitkisel üründe kullanım alanı mevcut. Türkiye’de halihazırda Bakır oksiklorür aktif maddesini içeren 108 bitki koruma ürünü var. Ülkemizin ithalat ettiği Bakır oksiklorür aktif maddesi ihtiyacının tamamına artık yerli üretimle yanıt verebileceğiz.”

Çukurova’nın pamuğunu koruyacak

Gökhan Baştuğ, Türk çiftçisinin pamuk ve ayçiçeği alanlarında yaşadığı zorluklar karşısında çalışmalarına başladıkları Benfluralin aktif maddesinin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge projesi olarak hayata geçtiğini ve Ar-Ge projesinin sonunda yatırımları tamamlayarak üretime başlandığını belirtti. Trifluralin aktif maddesinin AB’nin ardından 2013 yılında ülkemizde de yasaklanmasıyla birlikte pamuk ve ayçiçeği çiftçisi büyük problemler yaşadı. Koruma Tarım, Ar-Ge gücü ile Benfluralin aktif maddesini yerli olarak üreterek bu probleme çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Ar-Ge yatırımları katma değerli ürüne dönüşüyor

Kimya sektöründe ithalata bağımlılığı azaltmanın ve katma değerli ürünlerle ülkemizi daha da ileriye taşımanın yolu Ar-Ge’den geçiyor. Kimya sektöründe yerli üretimin önemine inanan ve Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yapan Koruma Şirketler Grubu’nun Ar-Ge Mühendisi Dr. Mustafa Hulusi Uğur, katılımcılara aktif maddelerinin yerli üretimi için yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. Yapılan projelerin ayrıntılarını aktaran Uğur; son olarak zirai ilaç teknik madde üretim tesisleri hakkında bilgiler aktararak sunumunu tamamladı.

Toplantı daha sonra Dr. Oya Gönen’in toprak herbisitleri ile ilgili deneyimlerini aktardığı bölüm ile devam etti.

Koruma Tarım’ın Adana buluşması, toplantıya katılanlardan gelen soruların yanıtlanması sonrası yenilen öğle yemeği ile son buldu.

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. / Tarım Grubu Hakkında:

Uzun yıllardır bitki koruma alanında ülke tarımına büyük hizmetler veren şirket, birçok yeniliğin öncülüğünü yapmış; tamamı yerli sermayeli, kendi alanında ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunuyor. Üretim tesislerinde her türlü formülasyon şeklinde bitki koruma üretimi yapan kuruluş; ülkemizin en büyük kapasiteli tesislerinden birinde (Derince/Kocaeli), TC. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatları doğrultusunda dünya standartlarında üretim yapıyor. 8 Bölge Müdürlüğü (Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Doğu Marmara ve İç Anadolu, İzmir, Samsun, Tekirdağ), distribütörleri, bayilerinden oluşan yaygın pazarlama organizasyonu; ürün kalitesi, geniş ürün portföyü (274 adet ruhsat) ile ülke tarımına uzun yıllar hizmet vermeyi amaçlayan Koruma; ürünleri ile ilgili her türlü teknik destek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerine de önem vererek Türk Tarımının gelişmesinde öncü kuruluşlardan biridir.