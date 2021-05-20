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Zeytin ağaçlarını kurtardı ve İstanbul'a getirdi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile birlikte inşaattan çıkan tonlarca hafriyatın altında kalacak olan ağaçlar için harekete geçerek, risk altındaki ağaçları Avcılar’a taşıdı.

Zeytin ağaçlarını kurtardı ve İstanbul'a getirdi
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Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin öncüsü olduğu bir proje ile Küçükkuyu’da binlerce zeytin ağacının yok olmasının önüne geçilmişti. Kurtarılan o ağaçlar, hem Avcılar’da hem de komşu ilçelerde nefes alacak.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren iki tünelin inşaatı, bölgede bulun asırlık zeytin ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile birlikte inşaattan çıkan tonlarca hafriyatın altında kalacak olan ağaçlar için harekete geçerek, risk altındaki ağaçları Avcılar’a taşıdı.

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hassas çalışmalarıyla Küçükkuyu’dan sökülüp tırlara yüklenerek Avcılar’ın muhtelif yerleri ve parklarına dikilen ağaçların en genci 100, en yaşlısı 500 yaşında.

Hafriyat altında kalmaktan kurtarılan ve bakımları yapılan ağaçların bir kısmı  Zeytin Kardeşliği' adıyla İstanbul'daki 8 belediyeye gönderildi.  Şişli, Güngören, Esenler, Silivri, Fatih , Başakşehir, Beşiktaş, Arnavutköy ilçelerinde de hayat bulan ağaçlar için belediye yetkililerince teşekkür açıklaması yapıldı.

“Doğanın Sahibi Değil Parçasıyız”

Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi; “Doğanın ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tüneller nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor, yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüreğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur, kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifadır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı, kardeşimiz komşu belediyelerimizle de paylaştık.  Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

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