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Zeytin ve zeytinyağında ihracat hedefi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, yüksek rekolte bekledikleri yeni sezonda sektörün toplam 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Zeytin ve zeytinyağında ihracat hedefi
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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları (EZZİB) Birliği Başkanı Davut Er, yüksek rekolte bekledikleri yeni sezonda sektörün toplam 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ihracatında 2018-2019 sezonunda önceki sezona göre yüzde 43 düşüşle 146 milyon dolar dış satım yapıldığını, bunun en büyük üretici konumunda olan İspanya'nın üretimini artırmasından kaynaklandığını söyledi.

Bu sezon ise İspanya'nın 1,2 milyon ton, Tunus'un 350 bin ton, İtalya ve Yunanistan'ın 300'er bin ton, Fas'ın ise 125 bin ton zeytinyağı üretimi beklediğini aktaran Er, Türkiye'nin ise 224 bin ton ile artan bir zeytinyağı üretim beklentisinin olduğunu dile getirdi.

Er, "2019-2020 sezonunda sektör olarak yaklaşık 170 milyon dolar zeytinyağı, 110 milyon dolar sofralık zeytin, 20 milyon dolar pirina yağı olmak üzere toplamda 300 milyon dolar civarında ihracat hedefliyoruz." dedi.

"İhracatta Brexit umudu"

Türkiye'nin zeytinyağında en önemli pazarının ABD olduğuna işaret eden Er, İran, Irak gibi sınır komşularına yapılan ihracatın bu ülkelerdeki ithalat engellerinin aşılması durumunda artabileceğini vurguladı.

Zeytinyağı ihracatçılarının Japonya'ya özellikle ambalajlı satışı artırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Er, "Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan AB ülkelerinde Türk zeytinyağına gümrük vergisi uygulanması nedeniyle bu pazarda etkili değiliz. AB pazarı, zeytinyağı için 30 bin tonluk kota alınması durumunda en önemli pazarlarımızdan biri haline gelebilecektir." diye konuştu.

Sektör olarak Brexit sürecini de yakından takip ettiklerini ifade eden Er, uygulanan gümrük vergisi nedeniyle girmekte zorlandıkları Birleşik Krallık pazarında AB'den ayrılması sonrası vergilerin sıfırlanmasını beklediklerini aktardı.

Davut Er, "Zeytinyağı ve sofralık zeytinde gümrük vergisinin sıfırlanması, hemen hemen bütün ihtiyacını İspanya, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılayan İngiltere pazarında ülkemizin önemli bir pay edinmesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. İhracatçı Brexit sürecini yakından takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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