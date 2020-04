Elif Attepe

Küresel Covid-19 krizi ile halk sağlığından sonra en çok korkulan konu gıda kıtlığı ve gıda savaşları oldu. Birçok dünya ülkesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için olağanüstü önlemler alırken Türkiye’de de gıda stokları ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için adeta seferberlik ilan edildi.

2009 yılından beri ürün güvenliği konusunda çalışmalar yapan Güvenilir Ürün Platformu faaliyetlerine online devam ediyor. Gıda arzının daha çok önem kazanması ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için paydaşları bir araya getiren platform toplantısında, 2020 ve 2021’in mevcut tarımsal üretim, arz ve stok durumu ile tarımsal faaliyetin uzun dönem iyileştirme önerileri konuşuldu. Tarım sektörünün en etkin isimlerinin bir araya geldiği toplantı sonrası çıkan öneriler, ortak deklarasyon ile devlet kurumları ve kamuoyuna ile paylaşılacak.

Toplantıdan satır başları

Güvenilir Ürün Platformu ve EGD Başkanı Celal Toprak, ‘bugün buraya katılanların hepsi tarımsal üretim ile ilgili çalışan emek harcayan kişiler biz de Güvenilir Ürün Platformu olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için ekin dikin diyiyoruz ve bu toplantının sonunda bir deklarasyon çıkartacağız bu nedenle yola çıktık’

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Gıda Komitesi Başkanı Ahmet Özer, ‘şu an perakende de tüm stoklarımız yerinde hiçbir sıkıntı yok, biz perakendede sadece makarnada sıkıntı yaşadık bunun nedeni de üretim değildi İlk hafta yaşanan panikle insanların raflara yönelmesi ydi ancak bu da kısa süreli oldu şu an böyle bir sıkıntı yok hatta o kısa süreç geçtikten sonra perakende sektörü promosyon bile yaptı fiyatları bazılarında düşüş bile yaşandı. Bizim özellikle bakliyatta geleceğe yönelik hızlı tedbirler almamız lazım, şu an tek korkumuz gelecekle ilgili bugünle ilgili bir korkumuz, stoklarımızda bir sıkıntı yok’

Dinçer Bakliyat Genel Müdürü Mehmet Tevfik Dinçer, ‘şu ana kadar bakliyatta bir sıkıntı yaşanmadı stoklarımızda bir sıkıntı yok ama bu her ürün için sıkıntı yaşanmayacak demek değildir. Özellikle yeşil mercimek gibi ithalatına bağımlı olduğumuz ürünlerde ayrıca rekoltesinde problem yaşanmış kuru fasulye gibi ürünlerde sıkıntı yaşanabilir ancak buğday, un, pirinç gibi ürünlerde sıkıntı yaşanacağını en azından yılbaşına kadar böyle bir sıkıntı ile karşılaşılacağını düşünmüyorum.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan,’ bizim buğday ekimlerimiz virüs krizinin patlak vermesinden önce bitmişti bu yüzden buğdayda sıkıntı yok ayrıca biliyorsunuz tarım bakanlığı %75 özellikle yazlık ekim için tohum desteği kampanyası başlattı. 6700 ton kadar yazlık buğday,mercimek ve kuru fasulye ekimi için başlatılan bir destek. Bu çok muazzam bir ürün getirir mi? hayır ama yine de bir kıymet oluşturacağını düşünüyorum. Açıkçası bu seneki ekim ve dikimlerle 2021’in ürünlerinin de yeterli olacağını tohum satışlarına bakarak söyleyebiliyorum ancak asıl soru şu 2021'in tohumlarının oluşturulması. Eğer şu dönemde çiftçinin tarla ulaşmasında bir sıkıntı yaşanırsa 2021 ekimleri için sıkıntı yaşanabileceğini söyleyebilirim. Türkiye'de çiftçi nüfusu 8 milyon %35'i de 65 yaş üstü eğer bu kesim tarlaya gidemezse üretimde %25 gibi azalma olabileceği ile ilgili öngörüler var. Fide satışı şu an güzel gitmekte ancak o fidelerin önümüzdeki 1-1,5 ayda yerlerine sıkıntısız olarak ulaşması gerekiyor ki 3-4 ay sonrasında biz meyve sebzede sıkıntı yaşamayalım. Çiftçinin ve üretim materyallerinin tarlaya sıkıntısız ulaşması lazım bu nedenle tarım bakanlığına sürekli bilgilendirme yapıyoruz ve destek bekliyoruz. Şu an için bazı ithal meyve sebze çeşitlerinde çeşitlilikte problem olabilir ama kıtlık diye bir şey söz konusu olmaz. %75 tohum desteği 21 ilde 6700 ton tohumla ilgili, Türkiye toprakları ile her yıl 2 miyon 800 bin ton tohum buluşuyor keza 6700 ton bu rakamın 1000 de 2 sine denk geliyor bu miktar çok yeterli bir miktar değil ama kuru fasulye gibi ürünlerde üretime destek sağlanmaya çalışılıyor.’

Reis Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, ‘ şu an en acil yapılması gereken şey stok takibi olacaktır, stokların çok detaylı olarak incelenmesi ve bununla ilgili planlama yapılması gerekiyor. Bugün için stoklarda bir sıkıntı yok ama bundan sonrası için kritik bir döneme giriyoruz. Bölgelerden aldığımız bilgilere göre buğday ve mercimekte üretim iyi gidiyor 2 ay sonra rekoltenin yüksek olacağı bilgileri geliyor. Haziran’da mercimek,buğday ve arpa çıkacak ayrıca tarlaya fasulye, nohut, çeltik ekimi yapılacak ve bunlarda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çıkacak. TMO Genel Müdürü açıkladı buğday ve çeltik'te herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi, fasulye rekoltesinin de iyi olacağı söyleniyor. Çiftçiyi tarlaya götürecek önlemlerin alınması ve teşvik edilmeleri lazım. Çiftçimiz verimli üretim yapmak istiyor ayrıca gelir de elde etmek istiyor yani biz çiftçimizi daha fazla nasıl motive edebiliriz ve daha fazla nasıl kazandırabiliriz bunun çalışmasını yapmalıyız ki üretim durmasın. Önümüzdeki dönem için gıda güvencesi konusunda sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı konuşuyoruz. Hemen hemen tüm dünya ülkeleri gıda güvencesi için savaş veriyor. Bizler ilk hafta panik satışlarını önledik ama bundan sonrası için tetikte olmak lazım çok kritik bir dönemden geçiyoruz.

Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy, ‘ un sanayiinde şimdiye kadar işleme ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, biz randımanlı çalışan ve önemli miktarda ihracat yapan bir sektörüz ancak hammadde ürün boyutunda yanlışlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Buğdayın ithalatı çok eskiden beri bir sıkıntı, un, makarna ve bisküvi de talep arttıkça ithalat rakamları arttı ve biz bu sistemi şimdiye kadar hep destekledik bunun ismi dahilde işleme sistemidir, ithal hammaddeyi getirip mamül olarak ihraç etmek. Ancak böyle bir krizle karşılaşınca sürdürülebilirlik bir soru işaretine dönüşüyor. Özellikle son 2 yıldır ekim alanlarımız aşırı derecede daraldı , 2018-2019’a geçerken ekilebilir alanlarda 7.4 den 6.9 milyon hektara kadar bir daralma oldu yani 1 senede 500 bin hektar alanımızı kaybettik.Bugüne baktığımızda uluslararası ticaretin de sıkıntı içine girebileceğini görmüş olduk ve şu an talebin arttığı bir döneme girdik. Arzda beklenmeyen şoklar yaşanırsa sorunla karşılaşabiliriz Rusya 7 milyon ton kota açıkladı ki bizim için güzel haber oldu, tabii bu kısa vade için uzun vade ile ilgili çalışmaların acilen yapılması lazım uzun vadede ticaretin sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca yurtiçi üretimin mutlaka artırılması gerekiyor biz ihracatla birlikte yıllık 28 milyon ton buğday tüketen bir ülkeyiz ve artık ülkemizin 17-18 milyon tonları değil 23-24 milyon ton yurtiçi üretimi konuşuyor olması lazım. Bu süreçte özellikle kendine yeterlilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıktı bunun için de önemli bir sivil irade gerekiyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ‘Türkiye'de ekim ve kasım ayında bütün kışlık ekimler bitmişti, özellikle mercimek ve buğdayda da 2 aya kadar hasada başlanacak bunlarda sıkıntı yok. En önemli olan çiftçinin yazlık ekimlerini sağlıkla yapabilmesi, tohumunu ve fidesini tarla ile buluşturabilmesi. Nisan-Mayıs ayları özellikle meyve ve sebzeyi kaliteli şekilde elde edebilmek için önemli aylar, bakımların aralıksız olarak yapılması gerekiyor. Bana göre en önemli konu çiftçi ve mevsimlik işçilerimizi tarlaya sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek, bunu yapamazsak sonuçlarını Ağustos Eylül ayından itibaren düşük verimle görürüz. Bakanlılarımızın tanıdığı ayrıcalıklar ile çiftçi ve mevsimlik işçilerin tarlaya gitmesinde sıkıntı yok ancak biliyorsunuz ki mevsimlik işçiler göçebe gibidirler ve en iyi imkanlarla çadır hayatı hatta konteyner hayatı yaşıyorlar ve kalabalık ailelerden oluşuyorlar, bunların içinde hastalığın yayılması bizim mevsimlik işçi sıkıntısı çekmemize neden olur bu yüzden onların sağlık ve hijyenlerini özellikle korumamız lazım. 2020 için meyve ve sebzede bir problem olacağını düşünmüyorum sıkıntı çıkabileceğini düşündüm ürünler pirinç, çeltik, soya ve soya küspesi. Çiftçimizin birkaç konuda desteğe ihtiyacı var biliyorsunuz ki Türk tarımı peşin sermayesi olmayan ve kredilerle dönen bir sektör. Çiftçimizin gübre, zirai ilaç gibi artan maliyetler nedeniyle krediye daha fazla ihtiyacı var ayrıca tarımın mücbir sebep ilan edilmesi şart. Finansman ve likidite desteği en çok üstünde durduğumuz konu tarımın finansmanın sağlanması içinde bulunduğumuz durumda şart.’

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulkadir Külahçıoğlu, ‘ilk günlerde panik ile bakliyat ve makarnaya aşırı bir talep oldu özellikle makarnada bu talep %300 lere kadar çıktı. Ramazan ayı öncesi zaten tedarikli olduğumuz için bu süreci kısa sürede ve problemsiz atlattık şu anda da bir sıkıntı yok. Makarna sanayisi olarak tüketimi karşılayacak kadar stoğumuz, ürünümüz var. Makarna ve bakliyat gibi ürünler bizim ulusal gıda güvenliğimizin olmazsa olmazı ürünler. Bizimde diğer dünya ülkeleri gibi buğday ve bakliyat konusunda özendirici teşvikleri acilen açıklamamız gerekiyor. Ülke olarak buğday primi, mazot desteği, gübre desteği, enerji, sulama ve tohum desteği gibi desteklerle çiftçimiz mutlaka desteklenmeli. Planlama eksikliklerimiz var ve bilgi kirliliğinin de önüne geçmek lazım. Türkiye'de 2 milyon hektar ekilebilir alan var ancak tarım için kullanılmıyor öncelikle bizim kullanılabilir tarımsal alanları faaliyete geçirmemiz gerek’

Aroma Meyve Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk, ‘Türkiye’de tarım politikaları maalesef yeterli değil, nerede, ne ekilecek nasıl ekilecek gibi devlet tarafından planlanması gereken operasyonda kopukluk var. En önemli konu planmlama bu nedenle tarım reformundan farklı olarak Üst Yapı Kullanım Reform’u yapılmalı ve bunun da alttan kooperatif, müteşebbisler ve sanayiciler ile desteklenmesi lazım yoksa Türkiye tarımda ölçek ekonomisi ne geçemez. Geleceğe dair üretim planlaması şart bir sene bakıyorsunuz patates 5 lira diğer sene 1 lira bana göre en önemli diğer konu gençlerimizin tarımda gelecek görmemesi,onların mutlaka tarıma yönlendirilmeleri gerekiyor.

Helvacızade ve Zade Vital Ceo’suMevlüt Büyükhelvacıgil, ‘bizim organik tarıma da çok ihtiyacımız var, diğer ülkelerle aramızdaki farkı kapatmamız gerekiyor. Çok kıymetli endemik bitkilerimiz ve tohumlarımız var bunlardan sağlıklı ürünler üretiyoruz, topraklarımızın bize sunduğu bu çeşitliliği iyi değerlendirebilmemiz ve bu kıymetlerimizin mutlaka korunması lazım. Bugün ülkeler tek tek kapılarını kapatıyor herkes kendi gıda güvencesi sağlamaya çalışıyor. Bizim de kendimize yetebilen duruma gelebilmemiz için öncelikli olarak üretimin devam etmesi ve standardizasyonun sağlanması gerekiyor. Özellikle organik tarım ve iyi tarım uygulamalarınI çok iyi yapabiliyor olmanız lazım, başta Amerika olmak üzere birçok ülkede tarım tamamen organik tarıma dönmüş durumda . Bizim de öğrenmemiz gerekenler var organik tarım nasıl yapılıyor ve gerçekten organik mi, organik sertifikalarının güvenilirliğini nedir bunu görmeli ve analiz edebilmeliyiz. Sadece ham haliyle ihracat yapmak yeterli olmuyor organik tarım, iyi tarım uygulamaları konusunun çok iyi planlanması, hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir olması gerekiyor.’

Başarsoft Ceo’su Alim Küçükpehlivan, ‘Başarsoft bünyesinde geliştirdiğimiz bir sistemle uzaktan algılama dediğimiz uydu üzerinden tarama ile drone’ ları da kullanarak çok geniş arazileri tarayıp buradaki ürünlerin sulama gibi ihtiyaçlarını ve hatta tarladaki ürünün hangi aşamada olduğunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Özellikle Aydın ovasında birkaç bölgede çalıştık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Özellikle tarımsal üretimin önem kazandığı bu dönemde biz de üretiğimiz teknoloji ile ülke tarımına destek vermeye hazırız.’

Hero Baby Türkiye Genel Müdürü Ali Bozer, ‘ şu anda yaşanan Covid-19 krizine bir fırsat olarak bakmak lazım çünkü hatalı olduğumuz yönlerimizi daha rahat görüp daha hızlı telafi edebilicez diye düşünüyorum. Tarımda en önemli eksiğimiz envanter çalışmasının yetersiz oluşu. Kendimize şunları sormalıyız ne üretebiliriz, nerede üretebilirizve en iyisini nerede üretebiliriz ve cevaplarını da her detayıyla önümüze koymamız lazım. Bir diğer konu Türkiye’de sadece bu kriz nedeniyle 500 bine yakın işletmenin kapanmasıyla artı 2 milyon işsiz var ayrıca turizm sektörünün ciddi anlamda sekteye uğraması ile buradan gelecek yaklaşık 1 milyon işsiz daha var yani en basit matematik ile ekstra 3 milyon işsiz sayısı ile karşı karşıya kalacağız. Mesela biz bu 3 milyon işsizi tarıma yönlendirir ve tarımsal çalışmalar için teşvik edersek genç nüfusun tarım yapmasına olanak sağlamış oluruz. Diğer önemli konu ise organik gıda, dünya ülkelerinde organik gıda ile ilgili önemli çalışmalar ve gelişmeler var keza Türkiye’nin de bu trendi yakalaması gerekiyor.’

Tabit Tarım Teknolojieri Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, ‘bizim en büyük sıkıntımız bilgi kirliliği ayrıca çiftçilerimiz kendilerini maalesef sahipsiz hissediyorlar. Ürün konusuna gelince kışlık ekimler yapıldı ve herkes kışlık ekimlerin hasadına güveniyor ancak şu an mesela pas hastalığına karşı ilaçlama, yağışlar nedeniyle yapılamıyor yani ürünlerimiz bakıma ihtiyacı var vebakanlığın çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstermesi lazım. Ekili alanımızın her metrekaresine çıkacak ürünün her kilosuna ihtiyacımız var bu yüzden hepsine sahip çıkmalıyız. ‘

TÜRKTOB basın danışmanı ve tarım yazarı Galip Umut Özdil, ‘bulunduğumuz süreçte yurtdışındaki uygulamalara da bakıldığında tarıma önemli desteklerin ayrıldığını görüyoruz tabii bu bütçe meselesi mesela tarım için tarımın argesi için ayrılan bütçe Avrupa'nın ortalamasının onda biri Amerika'nın yirmi dörtte biri civarında yani çok düşük maalesef. Ayrıca çiftçinin borçları ile ilgili desteğe ihtiyacı var şu anda çiftçinin borçları 100 milyonun üzerine geçti onların silinmesi önemli bir başlangıç olacaktır. Bakanlık tarafından çeşitli destekler veriliyor ama maalesef çok yetersiz kalıyor çok daha radikal kararlar alınması gerekli diye düşünüyoruz

Mehmet Reis, ‘dünya ilk defa böylesine zorlu bir süreçten geçiyor ve karşı karşıya kalınan sorunlar hemen hemen her ülke için geçerli durumda. Özellikle bu dönem kesintisiz gıda arzı çok önemli. Şunları yıllardır söylüyorum hasat dönemine kadar tarımsal ürün arzında mevcut stok takibinin çok dikkatli yapılması ve yaşanması muhtemel sorunların takip edilmesi gerekiyor bundan sonraki durum için ise acil önlem alınması gereken tehditler; küresel iklim değişikliği, tarım alanlarının azalması, nüfusun yaşlanması, kırsaldan kente göç konuları olmalı. Sürdürülebilir gıda arzI için verimli topraklara, temiz suya ve orman varlıkları gibi doğal kaynakların korunması ve iyi yönetilmesine ihtiyacımız var. Tarım sektörünün geleceği açısından kırsaldan kente göç önlenmeli ve terse hareket için harekete geçilmeli. Çiftçinin maliyetini düşüren verimlilik ve kalite artışı sağlayan üretim planlamasına uygun bir tarımsal üretim planlaması ve desteklemesi şart. Bunlar doğrultusunda bir teşvik modelinin seçilmesi lazım. Ekilen ürün güvence altına alınmalı, bu günlerde stratejik ürünlerde destekleme fiyatları açıklanmalı tabi hasattan 15 gün önce değil tarlaya tohum atılırken o fiyatlarının açıklanması lazım. Çiftçinin borçları hasat sonrası verimliliğe göre düzenlenmeli ayrıca tarımsal üretimde teknoloji ve dijitalleşme yaygınlaştırılmalı. Tarımsal olmayan ancak tarım yapılabilecek alanların hepsi tarıma kazandırılmalı 1990'dan bugüne baktığımız zaman bizim tarım alanlarımızda % 10 eksilme var buna karşı nüfusumuz %47 artmış. Ata tohumlarımız bizim için çok önemli, yerli üretim desteklenmeli ve yerli malı tüketim teşvik edilmeli ayrıca gıda israfı ve kayıpları en aza indirilmeli.’

Savaş Akcan, ‘şu an çiftçinin en çok desteğe olduğu ihtiyacı olduğu zaman. Özellikle taban fiyat uygulaması, yüksek girdi maliyetleri için devletin sübvansiyonlarının faaliyete geçirilmesi ve tarım kanunda bulunan gayri safi milli hasılanın en azından yüzde birinin çiftçiye destek olarak verilmesi dahi tarımdaki problemlerin %80’inin çözülmesine neden olur.

Toplantıya ayrıca şu isimler katıldı; Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe, gazeteci Aykut Altundağ, gazeteci Fikri Türkel, gazeteci Ahmet Coşkunaydın, Ser Danışmanlık Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Şakar, TGRT Editörü Merve Sili, Kanal Ekonomi Genel Koordinatörü Demet Kalendergil, gazeteci Serap Mar, gazeteci Şevket Gaskar, gazeteci Mehmet Uluğtürkan.

