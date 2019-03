Tasarruf öneren iktisatçılar!

Şimdi her şey ateş pahası diye tasarruf önerileri ekranlara da yansıdı

Elektrik harcaması

Su kullanımı

Nasıl düşürülür?

Bir, bir sıralanıyor

Elle bulaşık yıkamayın

Bulaşık makinelerini tam doldurmadan, çalıştırmayın

Sebzeleri

Meyveleri

Akan muslukta değil de, bir kabın içinde yıkayın

Gereksiz lambaları söndürün

Alış verişlerinizde aşırıya kaçmayın

Ucuz diye aşırı stok yapmayın

Her gıdayı mevsiminde ve en ucuz zamanında alın

Elbette tavsiyeler bu şekilde sıralanıp duruyor…

Hani halk arasında tamda bu aklı evvellere verilecek güzel bir söz vardır

Tembele iş buyurmuşlar tutmuş akıl vermiş!

Ya da çok daha yerinde bir deyim;

Aç tokun halinden anlamazmış…

Demeliyiz

Her şeyden önce toplumun özelliklede büyük bir çoğunluğu, hemen her yönde inanılmaz bir tasarruf içersinde yaşamını sürdürüyor

Bu ödediği faturaların toplamından değil de, içinde ki kullanım oranından anlaşılıyor.

Ama faturaları devamlı yükseliyor

Neden derseniz?

Bu dağıtımı yapanların her türlü harcamaları ile devletin vergi oranlarını normallin çok üstünde artırmasından kaynaklanıyor!

Yani?

Tüketim aynı ödemeler artıyor…

Gelirler ise aynı düzeyi koruyacak kadar bile artmıyor

Sorunun temeli burada yatıyor...

Burada tüketimi azaltan en önemli etkenlerden biri de, bu geniş kitlelerin beslenmelerinde temel gıda maddelerinde ki tasarrufun yarattığı önemli bir düşüştür…

Her ne kadar daha çok et, daha çok sebze tüketiliyor dense de, bu nüfus artışı ile tarım ve hayvancılıkta ki üretim artışlarını da, bir arada kıyaslamak gerekmez mi?

Son asgari ücret net 2050 TL

Açlık sınırı 2008 TL

Yoksulluk sınırı 6542,88 TL

Başka söze ne hacet…



Böyle dengeli bir gelirle ne alacak, neyi yıkayacak ve neyin tasarrufunu yapacak ki?

Yaşamı tümden tasarruf olmuş, bozdur, bozdur harca…



Sözün özü;

Yaşamın refahı sanal söylemlerle değil, ele geçen nakti değere göre yükselir!