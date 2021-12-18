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15. kez Tayvan mükemmellik ödülünü kazandı

Türkiye distribütörlüğünü Boğaziçi Bilgisayar’ın yaptığı Silicon Power (SP), XPOWER Zenith RGB DDR4 bellek modülü ile üst üste 15. kez Tayvan Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, ürünlerin 15 senedir üst üste bu ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

15. kez Tayvan mükemmellik ödülünü kazandı

Boğaziçi Bilgisayar’ın Türkiye distribütörü olduğu Silicon Power (SP), XPOWER Zenith RGB DDR4 bellek modülü ile Tayvan Mükemmellik Ödülü’nü kazandı. Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, katma değeri yüksek ürünlerinin ödüllendirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Önder, teknoloji alanındaki tüm ürünleriyle her büyük ödüle talip olduklarını da vurguladı.

XPOWER ZENITH RGB İLE YÜKSEK PERFORMANS İMKANI

Düşük güç tüketimi (1,35V – 1,4V ) ve 3200 MHz ile 4133 MHz arasında değişen çarpıcı hızları ile, XPOWER Zenith RGB DDR4 bellek modülü, otomatik hız aşırtma ile en yüksek ayarlarda oyun oynamayı sağlar. Göz alıcı tasarım, metalik gri renkli ısı dağıtıcısı üzerinde dokulu bir saç çizgisi kaplaması içerirken, dalga tepeleri ve olukları tarafından oluşturulan çeşitli yükseklik farkı daha fazla ısı yayma alanı yaratır. Dayanıklı alüminyum malzemeyle bir araya gelen bu tasarım, maksimum ısı dağılımını ve aşırı ısınmayı önleyen ve daha uzun oyun süresi sağlayan termal yönetimi sağlar.

Üst kısımda yer alan yay şeklindeki ışık çubuğu tasarımı, renkli RGB aydınlatma efektini su dalgalarına benzetirken, kompakt tasarımı ile her donanıma uyum sağlar. Ayrıca, ana anakart üreticilerinin RGB aydınlatma kontrol yazılımı ile senkronize olur ve kişiselleştirilmiş RGB aydınlatma efektlerine izin verir. Sadece performansı yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda benzersiz bir dokunuş eklemek için her oyuncunun donanımına mükemmel bir ek olur.

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Anahtar Kelimeler:
TayvanSilicon PowerÜmit Önder
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