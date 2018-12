Bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen “Pitstop” etkinliğinde konuşan Teknasyon Yazılım’ın Kurucu Ortağı Burak Sağlık, “Bu seneyi değişim ve dönüşüm yılı olarak adreslediğimiz için, “PitStop” etkinliğimizin mottosunu “Brandnew” olarak belirledik. Küreselleşen yazılım sektöründe sesini duyuran Türk bir firma olarak ‘bu oyunda biz de varız’ diyebilmek çok önemli ve Teknasyon olarak bunu başardığımızı düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz 30’u aşkın uygulama ve oyun 48 farklı dil seçeneği ile 155 ülkede 135 milyon kullanıcıya ulaştı. 5 senenin sonunda geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 95’i yurt dışından geliyor. Ülkemiz cari açığının kapanması adına teknoloji ihracatına çok önem veriyoruz. Artık lokal değil global düşünüyoruz ve globalde başarı sağlayabilecek projeleri hayata geçiriyoruz. Hayalimiz Türkiye’den bir ‘Unicorn’ çıkarabilmek” dedi.

2018 yılının trendleri takip etme ve global pazara uyum sağlama yılı olduğuna değinen Sağlık, şunları söyledi: “2019’da yeni ürünlerimiz ile büyüme ivmesini artıracak ve Teknasyon’u yepyeni bir çizgiye taşıyacağız. 2018 yılında, IT ekibimizi ve kod kalitemizi daha da geliştirdik, sistematik ilerlemeye başladık. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerimizi, dijital pazarlama gücümüz ile de destekledik ve bu sayede uygulamalarımız başarıya ulaştı. 2019 da çıtayı daha yükseğe koyuyoruz. Global pazarda yerelleşme stratejimiz doğrultusunda; daha kaliteli işler çıkarıp, kullanıcı deneyimini iyileştirerek, insanların birbirine tavsiye edeceği projeler yaratmak öncelikli hedefimiz. 2019 Teknasyon’un yılı olacak.”



Kaan Sekban’ın keynote olarak bulunduğu Pitstop’ta, Dinçer Karaca moderatörlüğünde üst düzey yönetim panellerinin yapılmasının ardından, Facebook gibi dünya devlerinin sunumları yer aldı. Pitstop 2018, Merve Özbey’in konseri ile sona erdi.



Facebook dönüm noktası oldu



Facebook’un ‘Sınırları Aşan Türkiye’ lansmanında konuşmacı olarak yer alan Sağlık, Teknasyon’un gelişim süreci ile ilgili olarak, “Bu işe ilk başladığımızda sadece GSM operatörlere alt yapı ve içerik hizmeti sağlıyor, yerel servislerin tanıtımını yapıyorduk. Dublin ‘den gelen bir telefon üzerine Facebook ile direkt çalışmaya başladık. Ofisimizde yaptığımız bir toplantıda Facebook bize, Türkiye’de teknoloji üretip tüm dünyaya pazarlama vizyonunu aktardı. Bunu Türkiye’de yapan pek fazla kişi yoktu. Facebook’tan gelen yönlendirmeler ve deneme-yanılma kültürü ile kısa zamanda bu vizyon doğrultusunda çok ciddi bir mesafe kat ettik. Şu an 4-5 farklı Start Up yatırımımız mevcut. Global projelere yatkın olabilecek ürünler seçiyor ve yatırım yaptığımız start uplara pazarlama alanında büyük bir destek veriyoruz. Türk girişimcileri de denemekten korkmadan global pazarlara açılabilir, biz onlara örnek teşkil etmeliyiz. Türkiye’de akıllı telefon ve kredi kartı kullanım oranı yüksek, Pazar büyük; ancak bu, girişimcilerin Türkiye pazarı ile sınırlı kalmasına neden olmamalı” dedi.



“Sınırları Aşan Türkiye” lansmanında konuşma yapan Facebook Global Marketing Solutions VP'si Carolyn Everson da, Türkiye sınırlarını aşıp, ürünlerini tüm dünyaya satma başarısı gösteren Teknasyon Yazılım'dan övgüyle söz etti.