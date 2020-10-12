17 yaşında ama şirketini 1 milyon lira değere taşıdı

Henüz 17 yaşında yatırım alan genç girişimci Emre Ergül, yatırımla beraber mevcut iş gücünü arttırmak için çalışacaklarını, ekiplerini büyüteceklerini ve istihdama katkı sağlayacaklarını söyledi. Ergül ayrıca son dönemdeki Türk oyun stüdyolarının başarılarına katkı sağlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerinin altını çizerek en büyük hedefinin ise Daxe Games’i dünyanın sayılı oyun stüdyolarından birisi haline getirmek olduğunu söyledi.

Melek yatırımcı Sedat Eryılmaz ise oyun sektörünün potansiyelini gördüğünü ve güçlü bir yatırımla ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediğini belirtti. Ergül, çalışmalarına oyun hızlandırma programı Game Factory ile devam edeceklerini ve ekosistemi desteklemek adına farklı işbirliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Game Factory kurucu ortağı Efe Küçük ise “Game Factory, Daxe Games dahil olmak üzere onlarca ekibe ve yüzlerce oyun geliştiriciye ev sahipliği yapıyor. Platformumuz içerisinde sıfırdan kurulan girişimlerden biri olan Daxe Games de yolun başından beri bizlerleydi. Kısa bir süre içerisinde potansiyellerini açığa çıkararak güzel bir başarıya imza attılar. Başarıya doğru çıktıkları bu yolda her zaman yanlarındayız. Mutluyuz ve gururluyuz.” diyerek temennilerini iletti.

Oyun girişimleri için bir hızlandırıcı görevi gören Game Factory, 40’tan fazla oyun stüdyosuna da ev sahipliği yapıyor ve sadece 1 yıl içerisinde 5’ten fazla ekibin yatırım almasına destek oldu. Türkiye oyun sektörünün giriş kapısı olma hedefiyle ilerleyen Game Factory kurucu ortağı Efe Küçük, oyun sektöründe olan ya da girmek isteyen herkese açık olduklarını ve üyelerini başarıya ulaştırmak için gereken her destek ve yatırıma hazır olduklarını söyledi.

Game Factory’yi herkese ulaştırmak adına bir topluluk projesi başlatacaklarının da müjdesini veren Küçük, önümüzdeki günlerde platformaları üzerinden gelişmelerin paylaşılacağını söyledi.

Game Factory, oyun sektörüne girmek isteyen ya da oyun sektöründe bulunan her insan için onlarca içeriği tamamen ücretsiz olarak sağlıyor. Bunların içerisinde mentörlük, destekleri, offline ve online etkinlikler, kurslar, kariyer olanakları, networking potansiyeli gibi birçok önemli etken sayılabilir.

Game Factory’ye erişmek ve katılmak ise tamamen online ve ücretsiz. Websitelerinden ücretsiz bir şekilde başvurup kabul aldıktan sonra, kullanıcılar online olarak yüzlerce oyun geliştiriciyle tanışıp eğitimlere katılıyorlar. Aynı şekilde içeride bulunan network sayesinde üyeler kendi ekiplerini kurabiliyor, ya da bir ekibe katılabiliyorlar. Game Factory de bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren tüm girişim ve ekiplerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyor.