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2 milyar dolar yatırım yaptılar

KPMG'nin Türkiye Startup Yatırımları raporuna göre, 2020’nin ilk dokuz ayında girişim ekosistemine yapılan toplam yatırım tutarı 2 milyar dolara ulaştı.

2 milyar dolar yatırım yaptılar

Pandemiye rağmen yatırımcıların oyun sektörüne olan ilgisi artarak devam ediyor. KPMG Türkiye tarafından yayınlanan Türkiye Startup Yatırımları raporuna göre, 2020’nin ilk dokuz ayında girişim ekosistemine yapılan toplam yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.

KPMG Türkiye tarafından hazırlanan Türkiye Startup Yatırımları raporu, oyun sektörünün yıl içinde yükselen başarısını gözler önüne serdi. Türkiye girişim ekosisteminde yaşanan gelişimi yansıtan raporda mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına olan yatırımcı ilgisinin artması dikkat çekiyor.

Üçüncü çeyrekte 45,8 milyon dolarlık yatırım

2020’nin ilk çeyreğinde startuplar toplam 19 milyon dolarlık yatırım alırken, ikinci çeyrekte bu rakam 28,3 milyon dolara ulaştı. Rapora göre, startup yatırımları üçüncü çeyrekte 45,8 milyon dolara yükseldi. 2020’nin dokuz aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi yaratması, oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumda taşıdı.

Oyun pazarına yönelik teşvik ve destekler hazır

Oyun sektörünün yapılan yatırımlarla büyüdüğüne dikkat çeken IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, oyun pazarına ve oyun geliştirenlere sağlanan desteklerle dünya çapında ses getiren başarılar elde ediyor. Oyun sektöründe üretim yapan şirket sayısının ve yapılan yatırımların artması, sektörün gelişimi için çok önemli. Oyun dünyası yenilikçi fikirlerle ve geleceği hedefleyen girişimcilerle gelişimini sürdürmeye devam ederken bizler de girişimcilerin bu yolda önlerine çıkabilecek zorlukları aşmaları için destek veriyoruz. Teknoloji odaklı girişimlere sağlanan devlet desteklerinden ve teşviklerden en verimli şekilde faydalanmaları için gerekli tüm işlem ve aşamaları birlikte gerçekleştiriyoruz.”

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