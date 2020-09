2020’de yenilikçi ürün ve hizmetlerini sundu

BSH Grubu, 2020’nin ilk yarısında buzdolabı, derin dondurucu ve küçük ev aletlerinde artan satış ile mutfağa yönelen trend, taze meyve ve sebzeler ile sağlıklı beslenmeye yönelik tüketici talebindeki artışı inceledi. Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı IFA 2020’de mutfak için yenilikçi ürünlerini ve kişiselleştirilmiş hizmetlerini tanıttı.

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük ticaret fuarı olan IFA, trendler ve inovasyonlar için önemli bir platform. Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisi olarak fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da çıtayı özellikle yükseltiyoruz: Bosch ve Siemens markaları IFA 2020 fuarında, tüketicilerin evlerindeki yaşam kalitesini arttıracak yenilikçi güçleri, geniş ürün yelpazeleri ve ağ bağlantılı bir hayata yönelik çözüm sunan fikirleri ile ilham verecek.’’ dedi.

Daha fazla konfor ve rahatlık için akıllı yenilikler

BSH 2014 yılında, üç milyondan fazla bağlı cihaz ve her geçen gün artan 42 ortak ile birlikte güvenilir bir ekosistem ve dünya çapında ev aletlerine yönelik en büyük çok markalı dijital platformlardan biri olan Home Connect dijital platformunu başlattı. Home Connect şu an 40 ülke ve 25 dilde mevcut ve aletlerin yalnızca uzaktan kontrolünden çok daha fazla rahatlık sunuyor. Bu interaktif asistanı kullanarak kullanıcıların tercihlerini karşılamak ve böylece kişisel yaşamlarını zenginleştirmek için çok sayıda mutfak görevi tanımlanabilir. Uygulama, dijital tarif aramadan, seçilen bir yemeği hazırlamak için bağlı fırını kontrol etmeye, bulaşık makinesi programını seçmeden, akşam atmosferiyle uyumlu aydınlatmaya kadar her şeyi yapabiliyor.

BSH’nin SystemMaster ürünü daha fazla kolaylık sağlıyor

Tanıtılan bu yeni mikroişlemci, BSH marka cihazları dijital hizmet platformlarına dönüştürüyor. Ayrıca sistem, BSH'nin müşteri hizmetleri merkezinin ekipman arızalarını uzaktan bakım yoluyla teşhis etmesine ve düzeltmesine yardımcı oluyor. Buna ek olarak, kendi kendine öğrenen algoritmalar, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha doğru bir şekilde uyarlanmış yeni hizmetlerin gelişimine olanak sağlıyor. SystemMaster, BSH’nin analog ev aletleri üreticisinden dijital hizmetler ve kişiselleştirilmiş mutfak deneyimlerine yönelik sektör lideri olma yolculuğuna devam edebileceği çözümler sunuyor.

Yeni nesil bulaşık makineleri

IFA 2020 Özel Üretim’de dünya prömiyerini kutlayan yeni bulaşık makinesi serisi, BSH’nin yeni nesil ev aletlerini simgeliyor. Tamamen baştan tasarlanan bu yeni seri, temel modellerden premium modellere uzanan bir dizi farklı modele yönelik çok markalı bir platform. SystemMaster ile donatılan tüm bulaşık makineleri internete bağlanabiliyor ve tüketicilerin bireysel rutinlerine uyum sağlamayı öğrenebiliyor. Ayrıca kablosuz şekilde düzenli sistem güncellemeleri de alabiliyor. Zeolit kurutma sayesinde son derece tasarruf sağlayan cihazlar, yük bölmesini %25’e kadar genişletebiliyor. Küçük mutfak eşyaları için üçüncü bir yük kısmına sahip tamamıyla yeni bir iç kısım veya yüksek değerli camların bile güvenli şekilde bulaşık makinesine konabildiği yenilikçi bir “cam alanı” gibi çok sayıda akıllı çözüm sunuyor.

IFA’da öne çıkan güçlü BSH markaları: Bosch ve Siemens

Buna ek olarak, küresel iki marka Bosch ve Siemens, bu yılın IFA sezonu için çok daha fazla dikkat çekici ürün özelliği sundu. Siemens, iki yeni ocak ile yeni “glassdraftAir” masaüstü soğutma fanı, interaktif ışık matrisine sahip “activeLight” ve “inductionAir Plus” teknolojilerini sunarak aşçılıkla ilgili yeniliklere odaklanıyor: Seri 6 kurutmalı çamaşır makinesiyle Bosch, 6 kg kadar çamaşırı kesintisiz olarak yıkama, kurutma fırsatı ve bunu buhar asistanı kullanarak yapma olanağı sunuyor. Böylece giysiler makineden doğrudan giyilebilir halde çıkıyor. XXL soğutucu-dondurucu kombinasyonu, çoğu kişinin buzdolabından istediği daha fazla alan olanağını kullanıcılarına sunuyor. Yenilikçi “VitaFresh” tazelik sistemi, belirli alanlarda sıcaklığın 0° santigratta sabitlenmesini sağlıyor, böylece balık veya salata gibi taze yiyecekler önemli ölçüde daha uzun raf ömrüne sahip oluyor ve bunların tümünü A+++ enerji verim derecelendirmesi ile yapıyor. VitaFresh serisi müşterilerin sağlıklı bir yaşam tarzı ve sürdürülebilir ürünlere yönelik isteklerini karşılamanın yolu olarak dikkat çekiyor.

BSH Grubu ile 2020 yılının sonuna kadar iklim zararsız üretim

Dünya çapında önde gelen ev aletleri üreticisi olarak BSH, katma değer zincirinin tamamı için ekolojik olarak sürdürülebilir bir tasarım elde etmeye büyük değer veriyor. Bunu hem ev aletlerinin üretimi hem de enerji verimliliğinin sürekli geliştirilmesi için geçerli kılıyor. BSH tarafından başlatılan geri dönüşümlü ekonomi elde etme çabaları da kaynakların kullanımında, emisyonlarda ve enerji tüketiminde önemli bir genel azalım sağlıyor. BSH, buna ilişkin taahhüdünün net bir göstergesi olarak, 2020 yılının sonunda dünya çapındaki tesislerinde karbondioksit emisyonlarını tamamen nötralize eden sektördeki ilk şirket olacak. Bu durum, 2021 yılından itibaren tüm BSH marka ev aletlerinin iklim zararsız olmasını sağlayacak. Bu sebeple BSH, bir şirket ve pazar lideri olarak dünya çapında gerçekleştirdiği faaliyetlerle birlikte sorumluluğu üstleniyor ve geleceğe önemli bir adım atıyor.