25. yılını kutlayan Turkcell çeyrek asırlık müşterilerini ağırladı

25 yıllık tarihi boyunca cep telefonundan ‘ilk alo’ da dahil olmak üzere, iletişimde Türkiye’yi hep ilklerle buluşturan Turkcell, 25. yaşını özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Turkcell, tam 25 yıldır Turkcell’li olan ilk müşterilerini ağırlandı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette en eski Turkcell aboneleri deneyimlerini dile getirdiler.



Kaan Terzioğlu: “Başarımızın arkasındaki en önemli motivasyon müşterilerimiz”



Çeyrek asırdan bu yana kendilerini yalnız bırakmayan müşterileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Bugün klasik bir operatörden, uygulamaları global çapta 155 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan, dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşme sürecimizdeki en büyük motivasyonumuz şüphesiz müşterilerimiz oldu. Bugün onların teveccühü ve desteğiyle bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak geldiğimiz noktayı yeterli görmek, durmak gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Çeyrek asırdır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de davetimizi kabul ederek bizleri bu önemli gecede yalnız bırakmayan ve tüm müşterilerimiz adına kendilerini ağırladığımız Turkcell’in ilk müşterilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 25. yılımızı kutladığımız 2019 yılı boyunca müşterilerimize özel sürprizlerimiz devam edecek.”



25 yıllık müşterilere özel ‘Turkcell Platinum Black’



Turkcell kurulduğu günden bu yana yanında olan 25 yıllık tüm müşterileri için bir de sürpriz hazırladı. 25 yıldır Turkcell’li olan müşteriler kullandıkları tarifeden bağımsız olarak Turkcell Platinum’un yeni ayrıcalıklar dünyası ‘Turkcell Platinum Black’ avantajlarından herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek.



Bu yeni dünyaya adım atanlara ilk olarak tarifelerindeki internete ek olarak her ay 5GB internet hediye ediliyor. Her ayın son günü gerçekleşecek ‘Black Sürpriz Günleri’ kapsamında müşterileri, hediye uçak biletinden konaklamaya, ünlü bir restoranda yemekten cihaz hediyelerine değin çok özel sürprizler bekliyor. Ayrıca müşteriler, Platinum dünyasının en sevilen, günlük hayatlarına kolaylık sağlayan ulaşım, vale ve yurtdışı seyahatlerinde harç pulu gibi ayrıcalıklardan Turkcell Platinum Black farkıyla 6 kat fazla yararlanma avantajına sahip oluyor. Yine Turkcell Platinum Black ayrıcalığına sahip olanlar, hayatlarının kolaylaştıracak faydaların yanı sıra ücretsiz off-road heyecanı, premium yemek atölyelerinde indirim, özel etkinliklere davetiye ve sene içerisinde daha birçok ayrıcalığa sahip olacaklar.



