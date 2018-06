34 milyon kilogram geri dönüştürülmüş malzeme kullandı - Legacy of Good 2020 raporunu yenileyen Dell, 2013 yılından bu yana ürünlerinde 34 milyon kilogram geri dönüştürülmüş malzeme kullandığını açıkladı.

GAZETE EKONOMİ - Dell, şirketin topluma, ekip üyelerine ve çevreye yönelik uzun vadeli taahhüdünü sürdürdüğü yıllık 2020 Legacy of Good çalışmalarının raporunu güncelledi. Raporda 4 Şubat 2017’den 2 Şubat 2018’e kadar geçen zamanda gösterilen çabalar özetleniyor. Rapor ve ilgili faaliyetler, Dell'in sürdürülebilir ve başarılı bir gelecek oluşturma sorumluluğunu üstlenmesine dayanıyor.



Dell, şirket olarak insanlığın ilerleyişine teknoloji ile yön veriyor. Şirket, Legacy of Good taahhüdü aracılığıyla Dell teknolojisini ve uzmanlığını, insanlar ve gezegen için en iyisini sunacak şekilde konumlandırıyor. Böylece Dell için, çevresel etkiyi azaltan, şeffaf bir tedarik zincirini destekleyen, geleceğin kapsayıcı özelliklere sahip iş gücünü güvence altına alan ve yetersiz hizmet alan toplumların ilerlemesini sağlayan yeniliklere yatırım yapmak anlamına geliyor.



Dell'in Sosyal Sorumluluk Birimi Başkanı Christine Fraser görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Legacy of Good programı, insanlar ve teknoloji belli bir amaçla bir araya geldiklerinde neler olabileceğini gösteriyor. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ekiplerimiz bu işi her zamankinden daha fazla önemsiyor ve kaynaklarımızı dağıtmak, atıklardan ürün tasarlamak, kapsayıcı bir yaklaşımı kutlamak ve en büyük ihtiyacı karşılamak için yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz.”



Sürdürülebilir tasarım ve yenilikler

Dell döngüsel ekonomiye geçişin, gelecekte insanlığın ilerleyişinde çok önemli olduğuna inanıyor. Şirketin kapsamlı tedarik zinciri uzmanlığı, tasarım stratejisi ve küresel elektronik geri dönüşüm altyapısı, şirketi döngüsel bir model geliştirmek için eşsiz bir konuma getiriyor. Dell, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, birçok alanda sürdürülebilir tasarım yeniliklerine öncülük ediyor:



Kapalı çevrim geri dönüştürme: Raporun kapsadığı dönemde, Dell kapalı çevrim plastik geri dönüşümünü Avrupa'daki kurumsal portföyüne getirdi ve 16 bin kg'dan fazla plastiği geri dönüştürerek elektronik atıkları yeni kurumsal ürünlere dönüştürdü. Goodwill®Industries ile ortak yürütülen Dell Reconnect veAktiflerin yeniden satışı geri dönüşüm hizmetlerinin de yer aldığı küresel geri dönüşüm programlarıyla, 9 milyon kilogramdan fazla plastik ve altın geri dönüştürülerek yeni bilgisayar parçalarının üretiminde kullanıldı. Dell 2013'ten bu yana yeni ürünler için toplamda 34 milyon kilogram geri dönüştürülmüş malzeme kullandı. Şirket ayrıca 2020 hedefi olan 45 milyon kilogram hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.



Altın geri kazanımı: Aynı zamanda, Dell elektronik atıklardan elde edilen kullanılmış altını ileri dönüştürüp Dell Latitude 5285 2'si 1 arada bilgisayarların anakartlarında ve Nikki Reed tarafından kurulan Bayou with Love ile ortak oluşturulanCircular Collection'da yer alan mücevherlerde kullanarak altın kullanımını kapalı çevrimle sınırladı. BirTrucost çalışmasına göre, öncülüğünü Dell’in iş ortağı Wistron Green Tech'in yaptığı altını geri kazanma sürecinin, geleneksel yöntemlerle çıkarılan altından yüzde 99 daha düşük bir çevresel etkisi var.

Program 2018 CES’te Halkın Seçimi Ödülüne layık görüldü.



Küresel elektronik atık takibi: Dell, bu yılkullanılmış elektronik ürünlerin sorumluluk bilinciyle geri dönüştürülmesi sürecini takip etmek için küresel takip teknolojisini pilot olarak kullanmaya başlıyor. Kendi elektronik takip programına ek olarak Dell, kendi tüketici iade programları genelinde takip cihazı uygulamasını yürütmek için Basel Eylem Ağı ile ortaklık kurdu. ABD'deki geri dönüştürme ortaklarının belirtilen yüksek standartlara uyduklarından emin olmanın yollarını arayan Dell için birden fazla takip programı kullanılması, daha fazla görünürlük ve şeffaflık sağlıyor. Sonuçlar deneme sürecinden sonra yaklaşık 12 ay içinde rapor edilecek.



Okyanuslarda plastik kirliğini durdurma amacı: Dell’in XPS 13 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı,geri kazanılan okyanus plastikleriyle üretilmiş ambalajlarda gönderiliyor. CES'de En İyi İnovasyon Ödülü'nü alan ambalaj, bu yılın ilerleyen günlerinde XPS serisi ve ticari ürün portföyünde yer alan diğer ürünlerde de kullanılmaya başlayacak. Dell ve iş ortağı Lonely Whale, bu çalışmanın kapsamını genişletmek, okyanusları kirleten plastiklerin üretim sürecinde kullanımını artırmayı ve paydaşlar açısından ekonomik ve sosyal avantajlar yaratmayı amaçlayan şirketlerden oluşan NextWave konsorsiyumunu kurdu. NextWave önümüzdeki beş yıl içerisinde 1,4 milyon kilogram plastiği dönüştürmeyi umuyor ve bu da 66 milyon su şişesinin denizlere gitmesini engellemek anlamına geliyor.