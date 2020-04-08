Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Malatya Adliyesi DKİB Yönetim Kurumu Başkanı Saffet Kalyoncu Kıbrıs gazileri Güven Huzur-6 Operasyonu türkiye
Çin'e ihracatı arttı
Çin'e ihracatı arttı
Tarihin en büyük açığı
Tarihin en büyük açığı
Alışkanlıklarımız da değişti
Alışkanlıklarımız da değişti
Zoom kullanırken bunlara dikkat!
Zoom kullanırken dikkat!
Koronaya karşı 2 icat
Koronaya karşı 2 icat

5G ile salgının bir bağlantısı var mı? 

Usta gazeteci Celal Toprak’ın konuğu olan Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan "5G ile korona virüsü arasında bir bağlantı olabilir mi?" sorusuna son noktayı koydu. 

5G ile salgının bir bağlantısı var mı? 
banner17

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, bazı gelişmiş ülkelerde cep telefonu operatörlerinin kullandığı ve radyo dalgalarına dayanan 5G teknolojisinin bir şekilde korona virüsünden sorumlu olduğu öne sürülüyor. Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin (EGD) kordinatörlüğünde, Kanalekonomi'nin Instagram hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen "EGD İle EvdeKal Sohbetleri" programına katılan Alim Küçükpehlivan akıllara takılan "5G ile salgının bağlantısı var mı?" sorusuna yanıt verdi.

COVİD-19 virüsü ile ilgili komplo teorilerinden biri, 5G teknolojisinin virüsün yayılmasını hızlandırdığı yönündeydi. Alim Küçükpehlivan’da bu iddianın hiçbir temeli bulunmadığını ve 5G teknolojisi ile korona virüsü bağlantısının biyolojik açıdan imkânsız olduğunu açıkladı.

"İşte Alim Küçükpehlivan'ın '5G ile salgının bağlantısı var mı?' sorusuna verdiği yanıt...

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Gazeteciler DerneğiCovid19Korona VirüsüAlim KüçükpehlivanCelal ToprakEGD Ile Evdekal Sohbetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5