5G ile salgının bir bağlantısı var mı? 

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, bazı gelişmiş ülkelerde cep telefonu operatörlerinin kullandığı ve radyo dalgalarına dayanan 5G teknolojisinin bir şekilde korona virüsünden sorumlu olduğu öne sürülüyor. Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin (EGD) kordinatörlüğünde, Kanalekonomi'nin Instagram hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen "EGD İle EvdeKal Sohbetleri" programına katılan Alim Küçükpehlivan akıllara takılan "5G ile salgının bağlantısı var mı?" sorusuna yanıt verdi.

COVİD-19 virüsü ile ilgili komplo teorilerinden biri, 5G teknolojisinin virüsün yayılmasını hızlandırdığı yönündeydi. Alim Küçükpehlivan’da bu iddianın hiçbir temeli bulunmadığını ve 5G teknolojisi ile korona virüsü bağlantısının biyolojik açıdan imkânsız olduğunu açıkladı.

"İşte Alim Küçükpehlivan'ın '5G ile salgının bağlantısı var mı?' sorusuna verdiği yanıt...