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65 yaş üzeri vatandaşlara whatsapp eğitimi

Dünyanın en genç telefon markası realme, koronavirüsten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden whatsapp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek

65 yaş üzeri vatandaşlara whatsapp eğitimi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #evdekal çağrısı ile vatandaşların kendilerini sosyal olarak izole ettiği bu dönemde iletişim konusundaki en büyük sıkıntıyı hiç şüphesiz belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar yaşıyor. Türkiye’nin ve dünyanın en genç telefon markalarından birisi olan realme #evdekal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam edebilmeleri amacıyla, telefon markaları ne olursa olsun whatsapp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.

Şimdilik Nisan sonuna kadar verilmesi planlanan hizmet kapsamında, 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin 08504338588 no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayarak, telefon markasından bağımsız olarak en çok kullanılan sohbet ve görüntülü arama programı olan whatsapp nasıl indirilir, whatsapp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda bilgi vererek izolasyon döneminde çocuklarına ve torunlarına daha yakın olmalarına aracılık edecek. Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp EğitimiKoronavirüs
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