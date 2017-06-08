ABD’ye açıldı Başarsoft’u izlemeye devam edin dedi

Artık geleneksel hale gelen ve Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinin sekizincisi İstanbul’da gerçekleştirildi. İftar yemeği, BMD üyeleri ve aileleri ile beraber yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İftarda bir konuşma yapan BMD Başkanı Musa Savaş, BMD’nin 19 yıllık köklü bir dernek olduğuna dikkat çekerek, dernekle ilgili önemli yenilikler yaptıklarını ve bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Savaş sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle katılım için herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizle ilgili önemli düzenlemeler ve değişiklikler yaptık. Bunları yakında sizlerle paylaşacağız. Bugüne kadar Bilişim Muhabirleri için çalışan derneğimiz faaliyetlerini genişleterek devam ettirecek ve sektöre olan desteğimizi sürdüreceğiz. Geleneksel iftar yemeğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.”

BMD Başkanı Musa Savaş, konuşmasından sonra 4 yıldır iftarları destekleyen Başarsoft’un CEO'su Alim Küçükpehlivan’a teşekkür plaketi verdi. Alim üçükpehlivan yaptığı konuşmada Bilişim Muhabirlerinin çalışmalarını önemsediklerini, bu bağlamda da destek olmayı sürdüreceklerini belirtterek şu bilgileri paylaştı:

. Artık ABD’de ofisimiz var. Bir dünya şirketi olmaya çalışıyoruz.

. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her türlü inovatif çalışmaya sahip çıkmaya kararlıyız.

. Yazılımın, yeniliğin ve icat yapmanın Türkiye’nin önünü açacağını düşünüyoruz.

. Bu nedenle bizlere ABD’deki başarı öykülerimizi anlatmak istiyoruz. Bizim bu başarılarımızın haber olması Türkiye için çok önemli diye düyünüyoruz.

İftara Mobilsiad Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkin, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, TÜTED Başkanı Dilek Bağdatlıoğlu, Oyunder Başkanı Tansu Kendirli ve İstanbul İnternet Kafeciler Odası Başkanı Metin Baltaoğlu da katıldı.

