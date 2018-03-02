Adana artık Akıllı Şehir 01!

“Akıllı Şehirler”de teknoloji, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya destek olacak bir araç olarak kullanılıyor. Bu araçlar arasında şehir kontrol merkezleri, akıllı şebekeler ve kendi kendini yöneten araçlar gibi pahalı donanım çözümlerinin yanı sıra; akıllı telefon uygulamaları, vatandaşların fikirlerini içeren çoklu kaynaklı çevrimiçi platformlar ve düşük maliyetli çevresel sensörler gibi akıllı teknolojilerden faydalanılıyor. Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard’ın Akıllı Şehirlere yönelik geliştirdiği çözümler arasında yer alan ve dünyanın önemli kozmopolit şehirlerinde kullanılan Temassız Mastercard Toplu Taşıma uygulaması, Türkiye’de Mersin, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’in ardından Adana ilimizde hayata geçirildi. Artık Adana sakinleri ve ziyaretçileri, Mastercard’ın güvenli altyapısıyla temassız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı veya cep telefonlarını, toplu taşımada ödeme işlemi için kullanılabilecekler. Böylece, dünya genelindeki sayılı Akıllı Şehirler arasına dahil olan Adana’da toplu taşıma ödemeleri, daha basit, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek.





Mastercard’ın, Londra, Şikago, St. Petersburg, Kiev, Bükreş gibi dünyanın önde gelen kozmopolit şehirlerinde sunduğu bu uygulamanın Türkiye’de de yaygınlaşmasıyla, toplu taşıma araçlarını kullananlar, artık bozuk para ya da biletle uğraşmadan, ‘Temassız Mastercard’ kredi ve banka kartlarını veya cep telefonlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödemelerini yapabiliyorlar.



Mastercard, Akıllı Şehirlere yönelik sunduğu çözümlerle aynı kartla otobüs, metro, tramvay, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçlarında, taksilerde, otoparklarda ve ücretli yollardaki gişelerde ödeme imkanı sunuyor. Türkiye’de Mersin, Kocaeli, Muğla, Gaziantep ve şimdi de Adana’da başlayan Akıllı Şehirler sürecinin hem diğer şehirlere yaygınlaştırılması hem de taksi, otopark ve gişe ödemelerine kadar genişletilmesi planlanıyor.



Bu uygulama sayesinde kullanıcılar yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için vakit harcamıyor, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riski de yaşamıyorlar. Bu sistemin bir diğer avantajı da seyahat severlerin, hangi şehre giderlerse gitsinler gittikleri şehirdeki kart sistemine yabancılık çekmeden, ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabilmeleri.



Çağlayan: “Amacımız, nakitsiz toplum ve daha akıllı şehirler…”



Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Mastercard olarak nakitsiz toplum hedefiyle çalışırken teknolojiyi bir araç olarak kullanarak insanlara daha pratik, daha akıllı, daha güvenli çözümler sunuyoruz. Dolayısıyla, teknolojinin hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak üzere kullanıldığı Akıllı Şehirleri yürekten destekliyoruz. Bu anlamda biz de şehir hayatını ‘paha biçilemez’ bir deneyim haline getirecek çözümler sunuyoruz. Bu ve benzeri yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşmasından, vatandaşlarımızın dünyadaki büyük şehirlerle eşzamanlı olarak inovatif ürünleri deneyimlemesinden, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin dünya şehirleri ile anılmasından memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, temassız uygulamasını, dünyanın diğer Akıllı Şehirlerinde olduğu gibi, taksilere, otoparklara, otoban gişelerine, hatta müzelere kadar yaygınlaştırmak. Her şey gibi ödeme sistemleri de dijitalleşiyor. Adım adım nakitsiz bir topluma yaklaşıyoruz. Bu bağlamda, en öncelikli konumuz dijital ödemeler. Bugün Türkiye’de alışverişin sadece yüzde 40’ı kartlarla yapılıyor. Halen nakitle işlem yapan yüzde 60’ın finansal sisteme dahil olması ise ancak dijital yolla mümkün olacak.” dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, ülke büyümesine olumlu katkı sağlayacak her türlü uygulamanın destekçisiyiz. Mart ayının 15’ine kadar Adana’da kart kabul etmeyen toplu taşıma aracımız kalmayacak. Böylece, hem ulaşımın geliri artacak, hem belediye kaynaklarını daha etkin şekilde kullanacak, hem de vatandaşlarımız kart, bilet veya nakit aramak zorunda kalmadan toplu taşıma araçlarından rahatça faydalanabilecekler. Yani herkes için kazanç söz konusu” şeklinde konuştu.



Kentkart Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Burak Peksoy ise, “Adana’da, temassız özellikli banka kartları aracılığıyla 1.500 araçta ve tüm raylı sistem ağında, yolcularımız temassız kredi kartlarıyla tüm bu noktalardan güvenli bir şekilde yararlanmaya başlamışlardır. Kentkart’ın Akıllı Ulaşım Sistemlerinin geleceğine yön vermek misyonuyla sürdürdüğü projeleri, Türkiye’den başka Macaristan, Polonya, Sırbistan, Azerbaycan, Katar, Pakistan, Ürdün ve Arabistan gibi önemli ülkelerde de uygulanmaktadır.” dedi.



Dünyanın önde gelen birçok şehrinde tren, otobüs, vapur, bisiklet gibi toplu ulaşım araçlarının ödemelerinin yanı sıra otopark, müze girişi gibi diğer kamu alanlarında da kullanımı yaygınlaşan bu akıllı sistem, devletlerin de tek bir sisteme yatırım yaparak daha verimli çalışmasına ve tasarruf etmesine olanak sağlıyor. Ayrıca kayıt dışı ekonominin küçültülmesi, vergi kaybının engellenmesi, nakdin bankalara taşınma maliyetlerinin düşürülmesine kadar pek çok alanda da avantaj sunuyor.