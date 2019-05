"Afganistan'a teknoloji ve know-how transferine başladık"

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Afganistan Ülke Günü ve Yatırım Fırsatları Semineri’nde Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit yaptığı konuşmada Afganistan ile 2000 yılında başlayan ticari ilişkilerine, 2017’de geliştirdikleri fabrika yatırım projesiyle, teknoloji ve know-how ihracat açılımı kazandırdıklarını söyleyen Koçyiğit, “Yüzde yüz Türk makineleri ve Türk işçiliğini kullanarak Afganistan’a sadece ürün değil teknoloji ve know-how transferi yapmaya başladık.. Yeni dönemde Afganistan ile hem ürün hem de know-how ihracatı noktasında birlikte çok başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.



Turan Koçyiğit, Afganistan ile ilişkilerinin kilometre taşlarını şu sözlerle özetledi:



“2017 yılında Afganistan Şehircilik Bakanı Ve TOKİ Başkanı’nın üretim tesislerimizi ziyaret etmesiyle ticari ilişkilerimizde aktif rol oynayan ürün ihracatına, teknoloji ve know- how ihracatı açılımı getirdik. Afganistan için hazırladığımız bu yatırım projesi sadece ürün ihracatı değil, bir teknoloji ve know-how transferiydi. Biz fabrikamızdaki makinelerimizi 15- 20 yıl önce İtalya’dan, Finlandiya’dan ve Yeni Zelanda’dan, yazılımlarını ise Amerika menşeili olarak Avusturya’dan satın almıştık. Bu geçen yirmi yıllık süreçte Türkiye’deki makina üreticilerini teşvik ederek destekledik ve onlarda kendilerini geliştirdi. Bu Afganistan yatırım projesinde fabrika için gerekli olan tüm makineleri Türkiye’deki makina üreticilerine yaptırarak Afganistan’a gönderdik.” dedi.



“Ön üretimli yapı sistemi üreten fabrika kurduk”



Vefa Group’un Afganistan’a ürün ihraç eden bir gruptan proje ve hizmet ihraç eden bir gruba dönüşümünü aktaran Koçyiğit, şunları söyledi:

“Afganistan Şehircilik Bakanı ve TOKİ Başkanı fabrikalarımızı ziyarete geldiklerinde ön üretimli yapı sistemi üreten bir fabrikayı Kabil’de kurmak için bizden destek almak istediler. Bizde otuz yıllık deneyimimizi kullanarak kendileri için bir yatırım projesi geliştirdik. Kabil’de Devlet Başkanı’nın ve bakanlarında katıldığı geniş katılımlı bir meclise projemizin sunumunu yaptık. Bizimle birlikte aynı gün Dubai’den ve Ankara’dan rakip iki firma daha sunum yaptı. Yapılan değerlendirmeler sunucunda bizimle birlikte çalışmaya karar verdiler. 2017 yılı başında Afganistan devleti ile sözleşmemizi imzaladık.



“Mimar ve mühendislere eğitimler verildi”



Afganistan’dan gelen ve Kabil’de kurulacak fabrikanın yönetiminde görev alacak olan mimar ve mühendislerden oluşan 20 kişilik teknik ekibe, iki ay boyunca devletimiz tarafından desteklenen Ar-Ge merkezimizde, üretim tesislerimizde ve montaj sahalarımızda eğitimler verdik. Bu eğitimler sonucunda eğitim gören kişilere Afganistan İstanbul Başkonsolosumuzla birlikte sertifikalarını takdim ettik.



Sözleşme tarihinden bir yıl sonra söz verdiğimiz tarih olan 2018 yılı mart ayında, fabrikayı tamamlayarak makineleri çalışır hale getirdik. Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Afganistan Büyükelçimiz Sayın Oğuzhan Ertuğrul beylerin katılımıyla fabrikanın resmi açılışını yaptık.



Bu yatırım projesiyle öncelikle ülkenin acil ihtiyacı olan okul yapımı için üretime başladık. Her gün bin metrekare’lik iki katlı bir okul bu tesiste üretiliyor. Yaklaşık bir yıldır da bu fabrikadaki teknik danışmanlığımızı sürdürüyoruz. Fabrikanın ihtiyacı olan bazı hammaddeleri de Türkiye’den Afganistan’a ihraç ediyoruz.”



Ürünlerini çözümlerini 100’den fazla ülke ile buluşturdu



Vefa Group olarak 30 yıldır, ön üretimli yapı sektörüne yönelik geliştirdikleri ürünler ve sundukları çözümlerle ekonomiye katma değer sağladıklarını belirten Koçyiğit, Vefa Group’un faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:



“İstanbul, Kocaeli ve Bilecik deki üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri yurtiçi ve yurtdışına kazandırıyoruz. Türkiye’deki 83 bin ihracatçı firma arasında, ilk bin firma sıralamasına girerek 610’uncu sırada yer aldık. İSO 2017 yılı raporuna göre, bir şirketimiz 2’nci 500 sanayi kuruluşu içinde 28’inci sıraya yükselerek grubumuzun başarısını taçlandırdı. Sahip olduğumuz Turquality belgesi ile ihracat faaliyetlerimiz aracılığıyla, bugüne kadar ürünlerimizi 100’den fazla ülke ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an 10 ülkede projelerimiz ve ihracat faaliyetlerimiz sürüyor.