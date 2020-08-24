Akıllı dosya depolama çözümü

Nutanix Files eski depolama sistemlerine bağımlı geleneksel veri merkezi mimarilerinin karmaşık yapısından kurtulma fırsatı verirken yazılım tabanlı esnek kullanım imkanıyla modern zorlukların üstesinden geliyor, dosya erişimi ve yönetimi için ölçeklendirme olanağı sunuyor. Nutanix Files, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri yönetimine yönelik Nutanix ürün serisinin bir parçası. Seride yer alan Nutanix Objects, S3 uyumlu nesne depolama çözümü sunarken Nutanix Volumes ise ölçeklenebilir blok depolama hizmeti veriyor.

Bu üç çözüm sektördeki tek birleşik, yazılım tanımlı, uçtan uca depolama çözümlerini oluşturuyor. Tek bir hiper bütünleşik altyapı platformu üzerinde dosya, nesne ve blok depolama ihtiyaçlarını karşılayan bir yönetim ortamı elde ediliyor.

“Nutanix, HCI çözümüyle altyapı sadeleştirme konusunda adını duyurdu.” diyen IDC Altyapı Sistemleri, Platformlar ve Teknolojiler Grubu Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Sheppard, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dosya depolama çözümleri bu sadeliği yapılandırılmamış veriye de taşıyor ve Nutanix müşterileri bu çözümleri hızla benimsiyor. Bu durum IDC’nin Nutanix’i 2019 MarketScape’te Dünya Genelinde Ölçeklenebilir Dosya Tabanlı Depolama kategorisindeki önemli oyuncular arasında göstermesini sağladı.”



Nutanix Files şirketlerin kurumsal NFS ve SMB dosya depolama sistemlerini temel veri merkezlerinden sınır noktalarına kadar standartlaştırmasına yardımcı olarak birçok müşteri için önemli hale gelen bir sorunu çözüyor. Dakikalar içinde kurulabilen ve tek tıkla kesintisiz şekilde güncellenebilen çözüm kullanımı kolay merkezi arayüzden yönetilebiliyor.

“Depolama pazarı birçok parçaya ayrılmış durumda. Müşteriler farklı ürünleri yönetmek, farklı depolama ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı lisanslar satın almak zorunda kalıyor.” diyen Nutanix Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Vishal Sinha, şunları söyledi: “Nutanix olarak müşterilerimizin altyapı yazılımlarını sadeleştirmeye odaklanıyoruz. Derin analitik gibi güçlü özelliklere sahip, kullanımı kolay, entegre bir dosya depolama çözümü sunmak bu hedefimizin önemli bir parçası. Nutanix Files’ın 2500 müşteriye ulaşması, çözümün gücünü kanıtlıyor.”



Nutanix Files müşterileri küçük ve orta boy şirketlerden ulusal ve uluslararası perakendecilere, önde gelen hizmet sağlayıcılarına ve daha fazlasına uzanıyor. Uygulama verisi ve dosya arşivlemenin yanı sıra çözümün kullanıldığı temel noktalar arasında şunlar yer alıyor:

Uzaktan Çalışma İçin Tek Tıkla Ölçeklendirme

Çok sayıda şirketin yaşadığı gibi, bir gecede uzaktan çalışmaya geçmek çok zor bir iş. Çalışanlara etkili bir VDI çözümü sunmaya ek olarak BT ekiplerinin artan talebi karşılayacak belge yönetimi sistemleri de sunması gerekiyor. Uzaktan çalışmayla artan ihtiyaçları karşılamak için her yerden kapasite ekleyebilmek ve tek tıkla kurulum gibi özellikler, müşterilerin COVID-19 salgını gibi zorlu durumlarda sorunsuz çalışabilmesi ve gereksinimlere çabuk ayak uydurabilmesi için ideal bir çözüm sunuyor.

“Windows File Server ile kolaylıkla erişilebilir bir dosya sunucusu elde etmek için Windows kümesi kurmak gerekiyor.” diyen Sheppard Mulin Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi Lawrence Lozzano, ardından şunları söyledi: “Öte yandan, Nutanix Files’ı kurup yönetmek son derece kolay. Tek tıkla güncelleme özelliği de ilerleyen dönemde kolaylık sağlıyor.”

Sağlık Sektörüne Uygun Veri Depolama

Hastaneler ve sağlık kuruluşları için görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS), röntgen gibi tıbbi cihazlardan elde edilen tüm görüntüleri saklayıp yönetiyor. Change Healthcare ve IBM Watson Health desteği sunan Nutanix Files, standart NFS veya SMB dosya depolama protokollerini destekleyen tüm PACS çözümleriyle de uyumlu. Files, esnek ve yazılım tanımlı mimarisi sayesinde değişen iş yükü ihtiyaçlarını karşılamak için dinamik olarak ölçeklendirilebilen bir altyapı ve dosya depolama sistemi sunuyor. Salgın döneminde hasta sayısındaki artışlara yanıt vermeye hazırlanan sağlık kuruluşları için bu özellik şimdi çok daha önemli.

Video Gözetleme İçin Geniş Dosya Depolama Alanı Talebini Sadeleştirir

Video gözetleme çözümlerinden yararlanan kurumlar petabyte seviyesine ulaşan veriyi arşivlemek için etkili bir depolama sistemine ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda, ihtiyaç anında video verilerine hızla erişmeyi sağlayacak performans da gerekiyor. Nutanix Files gerektiğinde doğrusal, kesintisiz ve geniş ölçekleme imkanı sunuyor. Dosya depolamayı tek bir esnek platformda birleştirerek gereken ölçeği yönetim yükünü ve operasyonel karmaşıklığı azaltarak veriyor.

“Plano kenti, fiziksel Windows sunucularından ve tüm Windows lisanslarından kurtulmak için ana dizin paylarını, departmanlara ait payları ve polis video verilerini Files’a taşıdı.” şeklinde konuşan Plano Kenti Kurumsal Mimarı Chris Edwards, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nutanix Files’da 300 TB’tan fazla veriyi eskisinden çok daha verimli bir şekilde saklıyoruz. Yazılım tanımlı bir çözüm olduğundan sunucu bakımı yapmamıza gerek yok, bu da yönetimi çok daha kolaylaştırıyor.”

