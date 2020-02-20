Akıllı şehirlerle elektrikte tasarruf mümkün

Enerji alanındaki en yaygın akıllı şehircilik uygulamaları ise akıllı sokak aydınlatmaları olarak öne çıkıyor. Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon sokak lambası bulunuyor. Bu lambalar akıllı aydınlatma çözümleri ile yenilendiğinde lamba başına yüzde 50 tasarruf edilmesi bekleniyor.

Kullandığımız teknolojik aletlerden evlere kadar her şey daha akıllı bir hale geliyor. Şehirler de öyle. Birleşmiş Milletler’e göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Şu anki oran ise yüzde 55. Şehirler kalabalıklaştıkça hem yaşam kalitesini iyileştiren hem de tasarruf sağlayan uygulamalara ihtiyaç artıyor. Bu nedenle son yıllarda öne çıkan akımlardan biri de akıllı şehirler. Akıllı şehirler, şehirlerde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırırken çevreye duyarlı uygulamalarla tasarruf edilmesini de sağlıyor. Örneğin sensörler sayesinde akıllı otopark çözümleri hayata geçirilerek hızlıca boş park yerleri bulunabiliyor. Akıllı bina otomasyon sistemleri ile de bina içindeki insan sayısına göre klimalar ayarlanabiliyor, kullanılmadığı zamanlarda ışıklar söndürülebiliyor.

Akıllı sokak aydınlatmalarıyla yüzde 50 tasarruf

Enerji alanındaki en yaygın akıllı uygulamalar ise akıllı sokak aydınlatmaları olarak öne çıkıyor. Bu uygulamayı elektrik dağıtımı, akıllı şebekeler ve akıllı elektrik sayaçları takip ediyor. Şu anda dünyada 304 milyon sokak lambası bulunuyor. 2025 yılına kadar bu sayının 352 milyon olması bekleniyor. LED aydınlatma ve akıllı lambalar, 63,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Akıllı sokak aydınlatmalarının şehirler için 2023 yılına kadar 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise sokak lambalarının sayısı yaklaşık 7,5 milyon olarak biliniyor. Smart Cities World tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı aydınlatma çözümlerine geçilmesiyle birlikte lamba başına yüzde 50 tasarruf edilmesi bekleniyor.

LED'ler, geleneksel olan sokak lambası teknolojilerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü, daha düşük enerji tüketimi ve daha az bakım maliyeti sunuyor. Tasarruf imkanı sunan bu lambalara, 2025 yılına kadar 53,7 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle sokak aydınlatmasında LED lambalara ağ bağlantılı akıllı sokak lambaları eşlik ediyor. Özellikle şehirlerin yoğun olmayan bölgelerinde kullanılabilen, daha az bakım gerektiren, dolayısıyla daha ekonomik olan bu çözümler öne çıkıyor. 2025 yılına kadar LED ve akıllı sokak lambalarının toplam sokak lambası pazar payının sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 37’sine ulaşması bekleniyor.

Akıllı şehirlerin kalbinde enerji var

EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Akıllı şehirler konseptinin ana parçalarından biri enerji tasarrufu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de bu enerji tasarrufu konusunda akıllı şehirler pazarının bir parçası oluyor. Belediyeler tarafından hazırlanan ve eyleme geçirilen akıllı ışıklar, harekete, zamana ve mevsim şartlarına göre aydınlatma sistemleri gibi çalışmalar ile ülkemizde de dönüşümler gerçekleştiriliyor. Sokak lambalarının akıllı lambalarla değiştirilmesi tasarruf açısından önemli. Harekete duyarlı olan bu ışıklar özellikle işlek olmayan sokaklarda sokak lambalarının boş yere yanmasını önlüyor. Bunun dışında güneş ışığına göre parlaklık ayarı da yapabildikleri için kullanılırken bile daha ekonomik olabiliyorlar. Bu dönüşümler hem enerji tasarrufu sağlamada hem de ülke ekonomisine katkı sağlamada büyük etki oluşturuyor. Akıllı şehirlere olan talep ve çalışmalar arttıkça ülke olarak kazancımız daha da artacaktır…”