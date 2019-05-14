Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 875 Müslüm Bursa Yapı food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Akıllı telefonları POS cihazına çeviren uygulama!

Albaraka Türk’ün, KOBİ’ler için “POS”, KOBİ’lerin müşterileri için ise “Cüzdan” uygulamasından oluşan Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO, Google Play Store’da yayınlandı.

Akıllı telefonları POS cihazına çeviren uygulama!
banner17

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren ve dijital yatırımları büyümenin en stratejik noktalarından biri olarak gören Albaraka Türk, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıran dijital platformlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda şubat ayında geliştirdiği Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu, Play Store’larda erişime açarak kullanıcılara bir kolaylık daha sunuyor.

Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu, ilk etapta Google Play Store’da erişime açan Albaraka Türk, uygulamayı yakın bir zamanda App Store’da da kullanıcıların hizmetine sunacak.

ALNEO, Albaraka Türk’ün üye işyerlerinin geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman-mekân bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme yapabildiği, Alneo üyesi müşterilerin de “Alneo Cüzdan” ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir platform. Kullanıcılar, ALNEO uygulamasını artık Google Play Store’dan kolay ve zahmetsizce indirilerek Android işletim sistemli telefonlarında kullanabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Play StorePOS CihazıALNEOAlbaraka Türk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5