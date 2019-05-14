Akıllı telefonları POS cihazına çeviren uygulama!

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren ve dijital yatırımları büyümenin en stratejik noktalarından biri olarak gören Albaraka Türk, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıran dijital platformlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda şubat ayında geliştirdiği Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu, Play Store’larda erişime açarak kullanıcılara bir kolaylık daha sunuyor.



Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu, ilk etapta Google Play Store’da erişime açan Albaraka Türk, uygulamayı yakın bir zamanda App Store’da da kullanıcıların hizmetine sunacak.



ALNEO, Albaraka Türk’ün üye işyerlerinin geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman-mekân bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme yapabildiği, Alneo üyesi müşterilerin de “Alneo Cüzdan” ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir platform. Kullanıcılar, ALNEO uygulamasını artık Google Play Store’dan kolay ve zahmetsizce indirilerek Android işletim sistemli telefonlarında kullanabilecek.

