Aktif kullanıcı sayısı yüzde 30 arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirilen sürenin artmasıyla Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı %30, toplam izlenme saati ise %24 arttı. Vodafone TV kullanıcıları, Mayıs sonuna kadar tüm içeriklere erişmeye devam edecek.

Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçiren kullanıcıların tercihi olmayı sürdürüyor. Vodafone TV’de Nisan ayının ilk 2 haftasında Mart ayının aynı dönemine göre aktif kullanıcı sayısında %30, toplam izlenme saatinde ise %24’lük artış gerçekleşti. Diğer yandan, Vodafone TV salgın döneminde müşterilerine destek olmak için tüm içeriklerini Nisan sonuna kadar tüm paketlerinde erişime açmıştı. Bu uygulama da Mayıs sonuna kadar uzatıldı. Konuyla ilgili olarak Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisini altına alan koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu, evde kalmak. Biz de Vodafone TV servisimizle müşterilerimizin evde daha kaliteli zaman geçirmelerine destek oluyoruz. Evde kalma süresinin arttığı bu dönemde müşterilerimizin Vodafone TV’yi daha sık kullandığını görüyoruz. Buna göre, Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı %30, toplam izlenme saati ise %24 arttı. Ayrıca, Vodafone TV kullanıcılarımız, Mayıs sonuna kadar tüm içeriklere erişmeye devam edecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

Her zevke ve ihtiyaca uygun içerik Vodafone TV’de

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor. Vodafone TV’de FOXLIFE, FX, FOXCRIME, National Geographic ve National Geographic Wild kanallarının en seçkin dizi ve belgeselleri, “Kafa Doktoru” ve “Eski Zamanlar” gibi Vodafone TV’ye özel prodüksiyonlar, DasDas’ta daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinlikler gibi yeni içeriklerin yanı sıra sinemalardan hemen sonra sadece Vodafone TV’ye gelen filmler de sunulmaya devam ediyor. Diğer yandan, Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin yeni sezon maçları da Vodafone TV’den canlı yayınlanıyor. Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History, TRT EBA TV gibi kanallarla çocukların evde daha verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “teknoloji iletişimi şirketi” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 22 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2019 itibarıyla 23,4 milyon mobil müşteriye ve 1 milyonu aşkın sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir.