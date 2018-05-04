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Altın sarısı iPhone 6, n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - iPhone 6 32GB Gold, n11.com’da satışa açıldı.

Altın sarısı iPhone 6, n11.com'da satışta
İSTANBUL (AA) - iPhone 6 32GB Gold, n11.com’da satışa açıldı.
n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple, yüksek kalitede çekilen fotoğraf ve videolar için depolama sorununu ortadan kaldıracak 32 GB'lık iPhone 6'nın ardından bu kez kısıtlı tuttuğu renk seçeneğini genişletti.
iPhone 6 32GB Gold n11.com'da satışa açıldı.
iPhone 6'lardaki depolama alanını tekrardan yapılandırarak 16’dan 32 GB'a yükselten Apple, bu kez de modelin rengine el attı. Space Gray olarak piyasaya sürülen iPhone 6 32GB, artık gold rengiyle de satışta olacak.

Apple'ın 32GB depolama alanlı ilk cihaz serilerinde yer verilmeyen gold renk, n11.com'da 2 bin 19 liradan satışa sunuldu.
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