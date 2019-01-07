AMD 2019'da laptoplara performans getiriyor

Tüm bunlara ek olarak AMD, bu çeyrekten başlayarak oyuncuların, içerik üreticilerin ve meraklıların Radeon™ Grafikli AMD Ryzen™ İşlemciler tarafından güçlendirilen tüm sistemlere, en yeni GPU özelliklerini ve oyun iyileştirmelerini getirmek için Radeon™ Software Adrenalin yazılımını yüklemelerini sağlayacak.



AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İstemci Bilgi-İşlem Bölümü Genel Müdürü Saeid Moshkelani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kullanıcılar mobil PC’lerin hem günlük işler hem de yüksek işlem gücü gerektiren deneyimleri karşılamasını bekliyorlar, biz de en yeni mobil işlemci ailemizle AMD olarak pazardaki tüm seviyelerde bunu sunuyoruz. Notebook kullanıcıları, yayın yaparken, oyun oynarken ya da işlerini daha hızlı bitirmek için en yeni modern özellikleri deneyimlemek istiyorlar. AMD, bu beklentileri yüksek hızlı performans, zengin grafikler ve uzun şarj ömrü ile karşılamaktan büyük mutluluk duyuyor.”



2. Nesil Ryzen Mobil İşlemciler: Ultraince Laptoplar İçin Dünyanın En Hızlı İşlemcisi



12nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni AMD Ryzen™ 3000 Serisi Mobil İşlemciler, sınıfının en iyisi performansı, muhteşem eğlence deneyimi ve teknoloji harikası özelliklerinin yanında, rakiplerine göre büyüleyici performans geliştirmeleri de sunuyor.

Yeni AMD Ryzen mobil işlemciler şu özellikleri barındırıyor:

Wake on Voice, Modern Standby, akıcı PC oyunları ve 4K HDR Streaming yeteneği gibi eğlenceli ve ilgi çekici özellikler

10 saate kadar video oynatımı sunan pil ömrü

AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, and the AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor

Ürün Modeli Çekirdek/

Thread TDP Boost/Taban Frekansı Radeon Grafik GPU Çekirdeği Maks. GPU Frekansı L2+L3 Arabelleği AMD Ryzen™ 7 3750H 4C/8T 35W 4.0/2.3 GHz Vega 10 1400 MHz 6MB AMD Ryzen™ 7 3700U 4C/8T 15W 4.0/2.3 GHz Vega 10 1400 MHz 6MB AMD Ryzen™ 5 3550H 4C/8T 35W 3.7/2.1 GHz Vega 8 1200 MHz 6MB AMD Ryzen™ 5 3500U 4C/8T 15W 3.7/2.1 GHz Vega 8 1200 MHz 6MB AMD Ryzen™ 3 3300U 4C/4T 15W 3.5/2.1 GHz Vega 6 1200 MHz 6MB AMD Ryzen™ 3 3200U 2C/4T 15W 3.5/2.6 GHz Vega 3 1200 MHz 5MB AMD Athlon 300U 2C/4T 15W 3.3/2.4 GHz Vega 3 1000 MHz 5MB

Intel Pentium N4200’e göre %23’e kadar daha hızlı webde gezinme, Celeron N3350’ye göre %24’e kadar daha hızlı web uygulama performansı

Intel Pentium N4200’e göre 3.2 kata kadar daha hızlı e-posta performansı, Celeron N3350’ye göre %74 daha yüksek ofis uygulama üretkenliği

Intel Pentium N4200’e göre %42’ye göre daha hızlı fotoğraf düzenleme performansı, Celeron N3350’ye göre %43’e kadar daha hızlı web oyun deneyimi

Ürün Modeli Çekirdek/

Thread TDP Boost/Taban Frekansı Radeon Grafik GPU Çekirdek/Shader Maks. GPU Frekansı L2 Arabellek AMD A6-9220C 2C/2T 6W 2.7/1.8 GHz R5 Serisi 3 /192

(GCN 1.2) 720 MHz 1MB AMD A4-9120C 2C/2T 6W 2.4/1.6 GHz R4 Serisi 3 /192

(GCN 1.2) 600 MHz 1MB