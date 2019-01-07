AMD 2019'da laptoplara performans getiriyor

Tüm bunlara ek olarak AMD, bu çeyrekten başlayarak oyuncuların, içerik üreticilerin ve meraklıların Radeon™ Grafikli AMD Ryzen™ İşlemciler tarafından güçlendirilen tüm sistemlere, en yeni GPU özelliklerini ve oyun iyileştirmelerini getirmek için Radeon™ Software Adrenalin yazılımını yüklemelerini sağlayacak.
AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İstemci Bilgi-İşlem Bölümü Genel Müdürü Saeid Moshkelani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kullanıcılar mobil PC’lerin hem günlük işler hem de yüksek işlem gücü gerektiren deneyimleri karşılamasını bekliyorlar, biz de en yeni mobil işlemci ailemizle AMD olarak pazardaki tüm seviyelerde bunu sunuyoruz. Notebook kullanıcıları, yayın yaparken, oyun oynarken ya da işlerini daha hızlı bitirmek için en yeni modern özellikleri deneyimlemek istiyorlar. AMD, bu beklentileri yüksek hızlı performans, zengin grafikler ve uzun şarj ömrü ile karşılamaktan büyük mutluluk duyuyor.”
2. Nesil Ryzen Mobil İşlemciler: Ultraince Laptoplar İçin Dünyanın En Hızlı İşlemcisi
12nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni AMD Ryzen™ 3000 Serisi Mobil İşlemciler, sınıfının en iyisi performansı, muhteşem eğlence deneyimi ve teknoloji harikası özelliklerinin yanında, rakiplerine göre büyüleyici performans geliştirmeleri de sunuyor.
Yeni AMD Ryzen mobil işlemciler şu özellikleri barındırıyor:
- Wake on Voice, Modern Standby, akıcı PC oyunları ve 4K HDR Streaming yeteneği gibi eğlenceli ve ilgi çekici özellikler
- 10 saate kadar video oynatımı sunan pil ömrü
- AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, and the AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor
Kullanıcılar, ilk 2. Nesil Ryzen Mobile ile güçlendirilen laptopları 1. Çeyrekten itibaren alabilecekler, ayrıca 2019 yılı boyunca yeni sistemler de piyasaya sürülecek. Bu yeni laptoplar, bu yıl içerisinde Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung tarafından satışa sunulacak.
2019’un ilk çeyreğinde AMD, AMD.com üzerinden tüm Radeon Vega Grafikli Ryzen İşlemciler için düzenli Radeon Software Adrenalin güncellemeleri sunacak. Böylece yeni oyunlar ve özellikler, gelişmiş performans ve daha güçlü kararlılık için sık destek sağlanacak.
AMD aynı zamanda kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için “Zen” tabanlı Athlon Mobile işlemcileri de sunarak, mobil kullanımı neredeyse tüm bütçelere yaymayı mümkün kılacak. Bu ürünler de 2019’un başlarında piyasada olacak.
|Ürün Modeli
|Çekirdek/
Thread
|TDP
|Boost/Taban Frekansı
|Radeon Grafik
|GPU Çekirdeği
|Maks. GPU Frekansı
|L2+L3 Arabelleği
|AMD Ryzen™ 7 3750H
|4C/8T
|35W
|4.0/2.3 GHz
|Vega
|10
|1400 MHz
|6MB
|AMD Ryzen™ 7 3700U
|4C/8T
|15W
|4.0/2.3 GHz
|Vega
|10
|1400 MHz
|6MB
|AMD Ryzen™ 5 3550H
|4C/8T
|35W
|3.7/2.1 GHz
|Vega
|8
|1200 MHz
|6MB
|AMD Ryzen™ 5 3500U
|4C/8T
|15W
|3.7/2.1 GHz
|Vega
|8
|1200 MHz
|6MB
|AMD Ryzen™ 3 3300U
|4C/4T
|15W
|3.5/2.1 GHz
|Vega
|6
|1200 MHz
|6MB
|AMD Ryzen™ 3 3200U
|2C/4T
|15W
|3.5/2.6 GHz
|Vega
|3
|1200 MHz
|5MB
|AMD Athlon 300U
|2C/4T
|15W
|3.3/2.4 GHz
|Vega
|3
|1000 MHz
|5MB
7. Nesil A-Serisi İşlemciler: Google Chromebook’lar İçin Becerikli A-Serisi İşlemciler
7. Nesil AMD A-Serisi işlemciler, webde akıcı gezinmeden, zahmetsiz günlük üretkenlik işleri, sosyal medya, yayın ve web oyunları gibi konularda ideal kullanım deneyimi sunuyor. AMD A6-9220C işlemci şunları sunuyor:
- Intel Pentium N4200’e göre %23’e kadar daha hızlı webde gezinme, Celeron N3350’ye göre %24’e kadar daha hızlı web uygulama performansı
- Intel Pentium N4200’e göre 3.2 kata kadar daha hızlı e-posta performansı, Celeron N3350’ye göre %74 daha yüksek ofis uygulama üretkenliği
- Intel Pentium N4200’e göre %42’ye göre daha hızlı fotoğraf düzenleme performansı, Celeron N3350’ye göre %43’e kadar daha hızlı web oyun deneyimi
|Ürün Modeli
|Çekirdek/
Thread
|TDP
|Boost/Taban Frekansı
|Radeon Grafik
|GPU Çekirdek/Shader
|Maks. GPU Frekansı
|L2 Arabellek
|AMD A6-9220C
|2C/2T
|6W
|2.7/1.8 GHz
|R5 Serisi
|3 /192
(GCN 1.2)
|720 MHz
|1MB
|AMD A4-9120C
|2C/2T
|6W
|2.4/1.6 GHz
|R4 Serisi
|3 /192
(GCN 1.2)
|600 MHz
|1MB
CES 2019’da AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su, 9 Ocak Çarşamba günü TSİ 20:00’da bir konuşma yapacak ve 8-11 Ocak’ta Venetian Expo Sands Titan 2303-2305’te deneyimlenebilecek en yeni AMD mobil portföyünü ve teknolojilerini açıklayacak. Daha fazla bilgi için www.amd.com/en/events/ces adresini ziyaret edebilirsiniz.
AMD Hakkında
AMD 45 yılı aşkın süredir yüksek performanslı bilgisayar kullanıcılığı, grafik ve sanallaştırma teknolojilerinde oyunlar için yapı taşları, derinlikli platformlar ve veri merkezi gibi alanlarda yeniliğin itici gücü olmuştur. Yüz milyonlarca tüketici, önde gelen Fortune 500 şirketleri ve dünya çapındaki üstün bilimsel araştırma tesisleri yaşamlarını, çalışma şekillerini ve oyunlarını geliştirmek üzere AMD teknolojisine güveniyor. AMD çalışanları tüm dünyada, mümkün olanın ötesinde sınırları zorlayan harika ürünler yaratmak odağıyla çalışmalarını sürdürüyor. AMD'nin bugünü nasıl mümkün kıldığını ve yarınlara ne şekilde ilham verdiğini öğrenmek için AMD internet sitesini, blog, Facebook ve Twitter sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.