Ana şirketinin hisse değeri rekor kırdı

NEW YORK (AA) - ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

New York borsasında işlem gören Alphabet'in hisseleri cuma gününü 996,12 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 1,1 artarak 1.007,40 dolara kadar yükseldi.

Böylece dünyada piyasa değeri en yüksek ikinci şirket olan Alphabet'in hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 695 milyar dolara ulaştı.

Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolara, geliri de yüzde 22,2 artışla 24,75 milyar dolara yükselmişti.

Geçen salı günü dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunan Amazon'un hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Muhabir: Övünç Kutlu