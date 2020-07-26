Android oyuncularına turnuva müjdesi 

Fortnite Galaxy Cup e-turnuvası, Samsung ile Epic Games iş birliği ile Türkiye de dahil global çapta, 25 Temmuz ve 26 Temmuz’da düzenlenecek. Turnuvaya Android cihaz sahibi tüm Fortnite oyuncuları katılabilecek. Turnuvaya katılan oyuncular Galaxy Scout Outfit ve Star Scout Wrap gibi oyun içi ödüller kazanma şansına sahip olacak.

İki gün boyunca iki oturumda yapılacak yarışmada her oturum yaklaşık üç saat sürecek. Bu süre içerisinde, oyuncular en fazla 10 maça katılabilecek ve her maç için maçtaki yerleşimlerine ve kaç elemeye ulaştıklarına göre aşağıdaki sisteme göre puan kazanacak.

Victory Royale: 10 puan

2. - 5. sıra: 7 puan

6. - 15. sıra: 5 puan

16. - 25. sıra: 3 puan

Her eleme: 1 puan

Oynanan her oyun:1 puan

Galaxy Kupası süresince, her gün en iyi oyuncuların Galaxy Kâşifi kıyafetini kazanma fırsatı olacak. En az beş oyuna katılan tüm oyunculara Galaxy kaplaması verilecek. Her günün bölge kazananları aşağıdaki şekilde belirlenecek. Türkiye’deki oyuncular Orta Doğu bölgesine göre değerlendirilecek.

Avrupa: İlk 10.000

Kuzey Amerika - Doğu: İlk 7.500

Kuzey Amerika - Batı: İlk 2.500

Latin Amerika: İlk 2.500

Asya: İlk 1.250

Orta Doğu: İlk 1.250

Okyanusya: İlk 1.250



Galaxy Kupası'na nasıl mı katılacaksınız?

Öncelikle Android cihazınıza Fortnite'ı indirmeniz gerekiyor. Samsung cihazınız varsa Fortnite'ı Galaxy Store üzerinden de indirebilirsiniz. Ardından turnuvaya katılmak için oyuncuların Oynatma Listesi Moduna gitmesi ve Galaxy Cup turnuvasını seçmesi, ardından lobiye dönmesi ve oyuna başlaması gerekiyor. Ayrıca oyuncular, Epic hesaplarında İki Aşamalı Kimlik Doğrulamanın etkin olduğundan emin olmalı. İki aşamalı doğrulamaya sahip olmayan oyuncular turnuvaya katılamayacak.

Not: Galaxy Kâşifi kıyafeti ve aksesuarları ilerleyen günlerde içerik mağazasında yer alacak.

Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.samsung.com/tr/fortnite-galaxy-kupasi/

https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/fortnite-galaxy-cup-for-android-players

Galaxy Kupası Resmi Kurallarının tamamı için:

https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/tr/news/galaxy-cup-official-rules