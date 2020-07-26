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Android oyuncularına turnuva müjdesi 

Samsung ile Epic Games iş birliği ile gerçekleşecek, ödüller ile dolu Fortnite Galaxy Cup e-turnuvası 25 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Oyuncular tüm hafta sonu devam edecek turnuvada, herkesten önce yepyeni bir kıyafet ve kaplama kazanma şansını yakalayacak.

Android oyuncularına turnuva müjdesi 

Fortnite Galaxy Cup e-turnuvası, Samsung ile Epic Games iş birliği ile Türkiye de dahil global çapta, 25 Temmuz ve 26 Temmuz’da düzenlenecek. Turnuvaya Android cihaz sahibi tüm Fortnite oyuncuları katılabilecek. Turnuvaya katılan oyuncular Galaxy Scout Outfit ve Star Scout Wrap gibi oyun içi ödüller kazanma şansına sahip olacak.

İki gün boyunca iki oturumda yapılacak yarışmada her oturum yaklaşık üç saat sürecek. Bu süre içerisinde, oyuncular en fazla 10 maça katılabilecek ve her maç için maçtaki yerleşimlerine ve kaç elemeye ulaştıklarına göre aşağıdaki sisteme göre puan kazanacak.

Victory Royale: 10 puan
2. - 5. sıra: 7 puan
6. - 15. sıra: 5 puan
16. - 25. sıra: 3 puan
Her eleme: 1 puan
Oynanan her oyun:1 puan
Galaxy Kupası süresince, her gün en iyi oyuncuların Galaxy Kâşifi kıyafetini kazanma fırsatı olacak. En az beş oyuna katılan tüm oyunculara Galaxy kaplaması verilecek. Her günün bölge kazananları aşağıdaki şekilde belirlenecek. Türkiye’deki oyuncular Orta Doğu bölgesine göre değerlendirilecek.

Avrupa: İlk 10.000
Kuzey Amerika - Doğu: İlk 7.500
Kuzey Amerika - Batı: İlk 2.500
Latin Amerika: İlk 2.500
Asya: İlk 1.250
Orta Doğu: İlk 1.250
Okyanusya: İlk 1.250


Galaxy Kupası'na nasıl mı katılacaksınız?

Öncelikle Android cihazınıza Fortnite'ı indirmeniz gerekiyor. Samsung cihazınız varsa Fortnite'ı Galaxy Store üzerinden de indirebilirsiniz. Ardından turnuvaya katılmak için oyuncuların Oynatma Listesi Moduna gitmesi ve Galaxy Cup turnuvasını seçmesi, ardından lobiye dönmesi ve oyuna başlaması gerekiyor. Ayrıca oyuncular, Epic hesaplarında İki Aşamalı Kimlik Doğrulamanın etkin olduğundan emin olmalı. İki aşamalı doğrulamaya sahip olmayan oyuncular turnuvaya katılamayacak.

Not: Galaxy Kâşifi kıyafeti ve aksesuarları ilerleyen günlerde içerik mağazasında yer alacak.

Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.samsung.com/tr/fortnite-galaxy-kupasi/

https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/fortnite-galaxy-cup-for-android-players

Galaxy Kupası Resmi Kurallarının tamamı için:

https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/tr/news/galaxy-cup-official-rules

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite Galaxy CupSamsungEpic Games
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