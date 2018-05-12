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Anneler teknolojiyi çocuklarından öğrendi

- Turkcell Global Bilgi Turkcell Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyrek: - "Teknolojiyi Annem de Bilir' eğitim serisi ile amacımız teknoloji çağında doğan ve teknoloji ile haşır neşir olan çalışanlarımızın anneleri ile olan iletişimlerine destek vermek, annelerin teknoloji konusundaki farkındalıklarını arttırmaktı"

Anneler teknolojiyi çocuklarından öğrendi
İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi çalışanları tarafından başlatılan "Teknolojiyi Annem de Bilir" projesi etkinliklerinde, çalışanlar, annelerine teknolojiyi kullanma eğitimleri verdi.
Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, anneleri çok özel bir eğitimle buluşturdu. Annelerin teknolojiyi daha yakın tanıması ve kullanması için düzenlenen etkinlikte, dijitalleşme, güvenli internet, arama motoru Yaani kullanımı, e-posta ve sosyal medya hesabı açmak, Lifebox kullanımı, SIM uygulaması, Fizy’den müzik dinleme, BiP anlık mesajlaşma ve BiP görüntülü görüşme eğitimleri verildi.
Turkcell Global Bilgi bünyesinde görev yapan ve gönüllü olarak bu projeye katılmak isteyen kadın çalışanlar tarafından Kırıkkale’de başlatılan “Teknolojiyi Annem de Bilir Eğitim Etkinlikleri” İzmir, İstanbul, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Edirne’de de gerçekleştirildi. Eğitim öncesi basit bir sınavla bilgi seviyeleri tespit edilen anneler, eğitim sonrasında yine bir sınava girdi ve aldıkları skorların yükselişiyle hem mutlu oldu hem de teknolojiye bu kadar kısa sürede adapte oldukları için şaşırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Turkcell Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Seyrek Kantarlı, eğitim projesinin şirket içi iletişimi güçlendirdiğini belirterek, "Teknolojiyi Annem de Bilir' eğitim serisi ile amacımız teknoloji çağında doğan ve teknoloji ile haşır neşir olan çalışanlarımızın anneleri ile olan iletişimlerine destek vermek, annelerin teknoloji konusundaki farkındalıklarını arttırmaktı. Gördük ki annelerimiz hızla teknolojiyi kavradı ve hayatlarına aldı. Çalışanlarımız da annelerini lokasyonlarımızda ağırlamaktan ve keyifli bir gün geçirmekten dolayı çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.
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