Annenizin TV'sini akıllandırın

Murat Gülderen yazıyor-Her ne kadar Plazma ve LCD TV’ler Türk halkıyla 2000’li yılların başlarında tanışsalar da aradan geçen bunca yılda tüketicilerin tüplü TV kullanım oranı hâlâ yüzde 10’un üzerinde. Bunda en büyük sebep, tüplü TV’lerin sağlamlığına ve kolay kolay bozulmayacağına olan güven. Kullanıcı kitlesi ise ağırlıklı olarak 60 yaş ve üzeri... Akıllı TV kullanımı her geçen gün artsa da Türkiye genelinde bu oran da yüzde 40 civarında. Yani ekran ince olsa da pazarın büyük kısmını internete bağlanma özelliği olmayan TV’ler oluşturuyor.

5 DAKİKADA DÖNÜŞÜM

Ancak dijital dönüşüm sayesinde akıllı olmayan TV’ler de en fazla iki aparatla multimedya teknolojisine dönüşebiliyor. Yani ister tüplü olsun isterse ekranı ince olsa da internet özelliği olmasın eski TV’lerinizi ortalama 5 dakika içerisinde akıllandırabilirsiniz. Fiyatları 200-500 TL arasında değişen bu aparatlar sayesinde anneniz ve babanız da tek bir tuşa basarak dijital dünyanın tüm nimetlerinden faydalanabilirler.

İNTERNET ŞART

Örneğin, Android mağazası olan Google Play Store’daki uygulamalara, Youtube, Netflix ve BluTV gibi pek çok dijital film platformlarına ulaşabilir, bunları TV’nizden izleyebilirsiniz. Tabii kutunun aktif hale gelmesi için internetinizin ve gmail hesabınızın olması gerekiyor. TV’leri akıllandıran bu TVBox’ların kurulumu ise çok basit. Kutunun HDMI kablosunu TV’nizin HDMI girişine takmanız yeterli. TV’nizin HDMI girişi yoksa yani sadece Scart ve RCA girişi varsa HDMI’ı bu girişlere göre dönüştüren cihazlar da var. e-ticaret sitelerinde 10’larca çeşidi olan bu cihazların fiyatları ise ortalama 40 TL. İşte normal bir TV’yi ‘akıllı’ya dönüştüren bazı sihirbazlar.

XIAOMI MI BOX S 4K

USB girişleri, Wi-Fi ve Bluetooth özelliğine sahip bu cihaz, 4K görüntü kalitesi sunabilecek çözünürlükte geldi. Cortex A53’ten güç alan cihazın 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde Google Play Store’dan indirilen oyunlar da kolaylıkla oynanabiliyor. Cihazın kumandası ses algılayıcı özelliğe sahip olduğu için izlemek istediğiniz içeriği TV’ye söylemeniz de yeterli oluyor. 2GB RAM’i 8 GB dahili belleği olan ve 5G’yi de destekleyen cihazın fiyatı 450 TL.

WECHIP V8

Wi-Fi çekimi en kuvvetli olan modellerden biri de Wechip. Müzik dinlemek, yüksek çözünürlükte film izlemek veya iyi oyunları oynamak için ideal çözümler sunuyor. Cihazın en büyük özelliklerinden biri de kumandasının aynı zamanda fare olarak da kullanılabilmesi. 2GB RAM, 16 GB dahili bellek ve USB girişleri olan bu model de 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemciden güç alıyor. Fiyatı 319 TL.

MX10

Dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden güç alan MX10 yüksek hızlı Wi-Fi’ı destekliyor. USB girişlerine ve Bluetooth’a sahip cihazın en büyük özelliklerinden biri ise HDR desteği. Bu da izlediğiniz filme ya da oynadığınız oyuna daha yüksek parlaklık ve daha canlı renkler sunmayı sağlıyor. 4GB RAM ve 32GB dahili hafızaya sahip bu 4K çözünürlüklü cihaz ile de pek çok filmi kolaylıkla indirip saklayabilirsiniz. Android 8.1 ile çalışan bu akıllı ürünün ortalama fiyatı ise 429 TL.

X96 MiNi

2GB RAM, 16GB dahili belleğe sahip bu cihaz da 4K çözünürlüğü destekliyor. Android cihazın TV’de kolay arama yapabilmeniz için bir de mini klavyesi ve kumandası var. ARM Cortex A53 işlemciden güç alan ve USB girişleri de olan cihaz, Skype, Zoom gibi uzaktan yapılan görüşmeleri de net bir şekilde aktarabiliyor. Dış yüzeyi sağlam bir kaplamadan yapılan X96 Mini’nin ortalama fiyatı ise 300 TL.

H96 MAX

4GB RAM ve tam 64 GB dahili hafızaya sahip bu Wi-Fi özellikli 4K’lı Android cihaz da 4 çekirdekli A-53 Cortex işlemci kullanıyor. Ethernet ve USB girişleri olan bu kutu da diğerleri gibi tüplü televizyonlara rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth 4’ü destekleyen PeleTech’in micro SD kart girişi de var. Kızılötesi kumandası da mouse olarak da kullanılabilen bu cihazın fiyatı 487 TL.

ANDROID CEP SİNEMASI

Anker, hem projektör hem de hoparlör olan yeni ürünü Nebula Capsule II’yi piyasaya sürdü. HD görüntü kalitesine sahip cihaz, Android 9 işletim sistemiyle çalıştığı için oyun ya da film indirmeye de imkan tanıyor. Yani indirdiğiniz oyun ya da filmi, beyaz perdeye aktarabiliyorsunuz.

Üst kısmında kontrol tuşları bulunan, ön tarafta lensi, hemen altında ise tripod girişi olan cihazın arka kısmında ise USB-C ve HDMI girişleri mevcut. Kablosuz olarak kullanılabilen projektör, tam dolu pille 2.5 saate varan bir video izleme deneyimi sunuyor.