Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji dünya food istanbul Adenpark Göktürk
Tanesini 100 bin liraya satıyorlar!
Tanesi 100 bin lira!
iyzico’da üst düzey atama
iyzico’da üst düzey atama
İZSU’dan 24 saat mesai
İZSU’dan 24 saat mesai
IMF'den 'gümrük vergisi' uyarısı
IMF uyardı!
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı

Apple Card hizmete açıldı: Şirketten uyarı geldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card’ı Salı günü ABD’deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.

Apple Card hizmete açıldı: Şirketten uyarı geldi
banner17

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card’ı Salı günü ABD’deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.

Apple bu ürününün nasıl korunması gerekriğine dair bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda kullanıcılara Apple Card'ın diğer kredi kartları ile temas etmemesi önerisinde bulunuldu. 

ABD merkezli teknoloji devi aynı zamanda bu kredi kartının deri cüzdanlarda saklanılmaması gerektiğini de söylüyor. Zira Apple'a göre titanyum kredi kartının hassas bir yapısı var. 


 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Apple CardAppleTeknolojiABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5