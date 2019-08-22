Apple Card hizmete açıldı: Şirketten uyarı geldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card’ı Salı günü ABD’deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.



Apple bu ürününün nasıl korunması gerekriğine dair bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda kullanıcılara Apple Card'ın diğer kredi kartları ile temas etmemesi önerisinde bulunuldu.



ABD merkezli teknoloji devi aynı zamanda bu kredi kartının deri cüzdanlarda saklanılmaması gerektiğini de söylüyor. Zira Apple'a göre titanyum kredi kartının hassas bir yapısı var.





