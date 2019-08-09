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Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 6 güncellemesini yayınladı

Apple, Haziran’daki WWDC 19’da tanıtılan iOS 13 ’ün testlerine hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen iOS 13’ün yeni beta sürümü olan iOS 13 Beta 6 bu hafta sürpriz bir şekilde yayınlandı. iPhone 6s ve sonrası tüm iPhone modellerinin aldığı bu güncelleme ile performansa odaklanılıyor.

Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 6 güncellemesini yayınladı
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Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak. iOS 13 Beta 6 güncellemesi ile gelen pek büyük bir yenilik yok. Sadece göze çarpan denetim merkezine karanlık ve aydınlık mod arasında geçiş yapmayı sağlayan kısayol ve Safari’de sayfa ön izlemelerini kapatıp URL şeklinde görüntülemek oluyor.

Güncellemeyi alacak olan tüm modeller

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7th generation)
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