Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 6 güncellemesini yayınladı

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak. iOS 13 Beta 6 güncellemesi ile gelen pek büyük bir yenilik yok. Sadece göze çarpan denetim merkezine karanlık ve aydınlık mod arasında geçiş yapmayı sağlayan kısayol ve Safari’de sayfa ön izlemelerini kapatıp URL şeklinde görüntülemek oluyor.



Güncellemeyi alacak olan tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)