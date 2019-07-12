Apple Watch o uygulamayı kapattı!

Walkie-Talkie ile kullanıcılar telefon rehberinden ekledikleri arkadaşları ile kolayca iletişime geçebiliyordu. WiFi ve hücresel bağlantı üzerinden iletişimi sağlayan uygulamanın büyük bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Walkie-Talkie uygulaması aktif durumdayken iPhone üzerinden kullanıcıların uzaktan dinlenebilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Apple, konuyla ilgili kullanıcılarından özür dilerken uygulamanın geçici olarak kapatıldığını, sorunun düzelmesiyle birlikte Walkie-Talkie'nin tekrar aktif hale geleceğini kaydetti.



iOS 12 ve watchOS 5 ile birlikte kullanıcıların hayatına giren Walkie-Talkie uygulamasının güvenlik açığından kaç kullanıcının olumsuz etkilendiği ise bilinmiyor.