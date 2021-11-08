ARGE ektik meyvesini topluyoruz

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk dokuz ayında 32,6 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk dokuz ayında 61,8 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un geliri Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde 168,6 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk dokuz aylık gelirini 580 Milyon TL’ye ulaştıran Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %33,2 oranında artırdı. Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da 65,2 Milyon TL olarak gerçekleşti.

“Beş yıllık stratejilerle ilerliyoruz”

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. İki yıla yakın süredir devam eden pandemi döneminde küçük ev aletlerine ilgi artsa da Arzum’un başarısının yalnızca pandemiyle ilişkilendirilmesinin güç olacağını belirten Zadil şunları söyledi: “Biz stratejilerimizi çok uzun vadeli yapıyoruz. Beş yıllık stratejilerle ilerliyoruz. Bu sonuçların tohumları çok önceden atıldı. Son beş yıldır hem Ar-Ge hem inovasyon hem de tasarım yatırımlarımızı olabildiğince yükselttik. Şimdi bu yatırımların meyvesini topluyoruz. Tabii bir de çok kuvvetli bir ekibimiz var. Yönetim ekibimiz, çalışanlarımız çok nitelikli. Çok kaliteli iş ortaklarımız var. Başarımızda onların da etkisi büyük.”

“Almanya yapılanmamızla Avrupa’daki etkinlik alanımız genişleyecek”

Mete Zadil, global satışla ilgili olarak bundan 5 yıl önce ciddi bir yeniden yapılanmaya gittiklerini belirterek 2016 yılından beri benimsedikleri bu yeni global strateji ile özellikle hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladıklarını dile getirdi. Zadil; “Sürdürülebilir ve kârlı global satış kanalı büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarımızı tamamladık. O dönemden beri sağlıklı, ciddi bir büyümemiz var. Global satış rakamımız her yıl dolar bazında büyüyor. Geçtiğimiz yıl Arzum’un en önemli büyümelerinden biri globalde oldu. Kendi markamızla global satış gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 25’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz” dedi. Arzum’un yurt dışı pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek bir strateji değişikliğine gittiklerini kaydeden Zadil sözlerini şöyle sürdürdü: “Globalden sorumlu direktörümüz 2022 yılı sene başından itibaren Almanya ofisimize geçerek batıdaki ülkeleri oradan yönetecek. Bu, bizim için çok önemli bir adım. Böylece daha yerinde ve daha konsantre bir biçimde büyüyeceğiz. Almanya’da zaten %100’üne sahip olduğumuz Arzum Europe adında bir şirketimiz vardı. Orada bir depo yapılanmamız olacak. Bu oluşumla Almanya’da müşterilerimize yerinde hizmet vereceğiz ve Arzum’u daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarda eskiye göre daha lokal bir yaklaşımımız olacak. Son hamlemizle Avrupa pazarındaki etkinlik alanımızı genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda globalde daha aktif rol oynamayı istiyoruz.”

“Türkiye’deki modelimizi gittiğimiz ülkelere uygulayacağız”

Arzum’un şu an 43 ülkede bulunduğunu dile getiren Mete Zadil şunları söyledi: “Var olduğumuz ülkelerin sayısını arttırmaktan ziyade, ben o 43 ülkenin kendi içindeki derinleşmesini çok daha önemli buluyorum. Önümüzdeki dönemde o dengeye daha fazla dikkat ediyor olacağız. Bu ülkelerde daha çok var olmaya çalışacağız. Türkiye’de nasıl güzel bir iş modelimiz varsa aynı modeli gittiğimiz ülkelerde uygulamak bizim için çok değerli. İleriki yıllarda birkaç ülkede de aynen Türkiye’deki pazar paylarımıza ulaşmayı umuyorum. Türkiye’de satış sonrası, pazarlama ve markamızla var olduğumuz gibi o ülkelerde de aynı şekilde görünürlüğümüzün kuvvetli olacağını ümit ediyorum.”

“Avrupa Birliği en önemli hedef pazarımız”

Arzum’un; 55 yıllık sektör birikimiyle, tasarım ve inovasyonu odağına alarak geliştirdiği teknolojik ürünlerle güvenilir ve yenilikçi bir marka olduğunun altını çizen Mete Zadil sözlerini şöyle tamamladı: “Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle milyonlarca kişiye ulaşarak dünyanın farklı ülkelerinden insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Almanya öncelikli olmak üzere Avrupa Birliği (AB) en önemli hedef pazarımız. AB’den Balkanlara kadar uzanıyoruz. Doğu tarafımızda da en yakın coğrafya olan Orta Doğu, Türk kahvesini yakından tanıyor. Bu noktada rahat diyalog kurabiliyoruz. Arzum’u tanıyor ve ülkelerinde de Arzum’u tercih ediyorlar. Kuzey Afrika’da Mısır, Fas; Uzak Doğu’da Endonezya, Güney Kore, Çin, Avustralya da eksenimizde. 2009’da Hong Kong’da Asya Pasifik şirketimizi açtık. Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını misyon edinen bir şirketiz. Arzum OKKA'larımız da Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. ‘Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka: Arzum OKKA’ sloganımızla bunun için Avrupa’dan Amerika’ya var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.