ARMA Computer’den “Konfigürasyon Robotu”

Dene ve Al, Hızlı Değişim, ARMA Recovery ve benzeri pek çok özel hizmetle, müşteri memnuniyetini bambaşka bir seviyeye taşımış olan ARMA Computer, binlerce farklı kombinasyon içerisinden doğru bilgisayarın seçilebilmesini sağlayan ARMA Konfigürasyon Robot’unu web sitesinde (www.armacomputer.com.tr) hizmete aldı.

ARMA Konfigürasyon Robotu, iki adımda, tek tuşa basarak, paranızın karşılığını tam olarak alabilmenizi garanti ediyor. İki farklı para birimini tercih edebileceğiniz hedef bütçenizi belirledikten sonra, en fazla zaman geçireceğinizi düşündüğünüz oyun/uygulamayı seçerek, binlerce konfigürasyon içerisinden, en doğru seçeneklere benchmark sonuçlarıyla birlikte ulaşılabiliyor.

-Geniş veritabanı, her gün yenisi yapılıp eklenen benchmark sonuçlarıyla sürekli güncel tutuluyor.

-Teknolojideki hızlı değişimle beraber dalganın daima önünde yer almaya çalışan ARMA Computer, ARMA Konfigürasyon Robotu’na ek olarak yeni ürün serileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

-Hardcore oyuncular için özel olarak tasarladığı yüksek performanslı ARMAgeddon serisi oyun bilgisayarları, yüksek soğutma performansı, sessizlik ve kompakt boyutlar göz önünde bulundurularak tasarlanıp özel olarak üretilen kasalarıyla, rakiplerine meydan okuyor. E-sporcular, ciddi oyuncular ve en yüksek görsel kalitede oyunların tadını çıkartmak isteyenler, ARMAgeddon serisi oyun bilgisayarlarında aradıkları tüm özellikleri bulabiliyor.

-BRAVO serisi ev ve ofis bilgisayarları genel amaçlı kullanıcılar için yüksek fiyat/performans sunuyor. Sessiz ve kompakt yapıları sayesinde, gürültü kirliliği yaratmadan ve yer kaplamadan kendilerine verilen her görevin altından başarıyla kalkıyorlar.

-ARMOR iş istasyonları üretkenliğinizi zirveye taşımak için tasarlandı. Bilgi teknolojilerinin zorlu şartlarında, en yüksek performansı talep eden uygulamaları, sizi yarı yolda bırakmadan, güvenilir ve kararlı şekilde çalıştırıyor. Üstelik ARMOR İş İstasyonları, kesintisiz çalışma için tasarlanmış yapısıyla takımınızın sürekli kazandıran bir elemanı!

-SAFE dosya sunucuları, yüksek kapasite, yüksek hız ile güvenilirlik ve kararlılığı tek bir sistemde topluyor. Yüksek hızlı ağlar üzerinde çok sayıda bilgisayara hizmet vermek yapılandırılmış olan SAFE dosya sunucuları, veri güvenliğinizi kullanımı kolay ve anlaşılabilir bir şekilde sağlıyor.

-Kurulduğu ilk günlerden beri Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinin tercihi olan DAW (Dijital Ses İş-istasyonu) segmentinde ise yenilenen HARMONY serisiyle çok kanalda, pek çok efekt ve eklenti devredeyken, gerçek zamanlı ses kaydı yapabilmek çok kolay. Piyasanın saygın ses kaydı ve ses işleme yazılımlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konfigüre edilen HARMONY, müzisyenlerin yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkartmalarında yardımcı oluyor.

