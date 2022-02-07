Atık balık ağı telefon oluyor

Samsung, sürdürülebilirlik ve inovasyonu birleştirerek çevreye katkı sağlayan önemli bir ilke daha imza attı. Şirket, okyanustaki balıkçı ağı atıklarından ve plastiklerden yeni bir malzeme geliştirdi. Geliştirilen bu malzeme şimdi Samsung Galaxy cihazlarının üretiminde kullanılıyor.

Samsung, okyanuslardaki atık balıkçı ağlarının yeniden işlevlendirilmesiyle geliştirilen malzeme sayesinde çevresel ayak izini en aza indirerek Galaxy kullanıcılarını sürdürülebilir yaşam tarzı konusunda desteklemek üzere gerçekleştirdiği Galaxy for the Planet yolculuğunda başarılı bir adım daha atmış oldu. Şirketin tek kullanımlık plastikleri ortadan kaldırmaya ve geri dönüştürülmüş malzeme (PCM) ve kağıt gibi diğer çevreye duyarlı malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yaklaşımı tüm cihazlar için geçerli olacak. Ayrıca bu dönüşüm sayesinde Galaxy teknolojisi gelecekte ürün tasarımlarına öncülük ederek çevresel etkiyi azaltmaya devam edecek.

"Okyanusa bağlı plastik" denildiğinde akla ilk gelen şey okyanus üstünde sürüklenen su şişesi, market poşeti gibi plastikler olsa da çok daha gizli bir tehdit söz konusu. Bu tehdit ise her yıl okyanuslara bırakılan ve atığa dönüşen 640 bin ton balıkçı ağı. Yüzyıllardır okyanuslarda başıboş dolaşan bu 'hayalet ağlar' deniz canlılarını tehdit ederken, mercan resiflerine ve doğal yaşam alanlarına zarar veriyor hatta yiyecek ve su kaynaklarına kadar ulaşıyor.

Mobil teknolojinin sınırlarını daima zorlayan Samsung, sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da bu yaklaşımını devam ettiriyor. Samsung, ortaya koyduğu bu yaratıcı çözümle tehlikeli atık haline gelebilecek balıkçı ağı atıklarına yeniden hayat veriyor ve gezegenimizin kaynaklarını korumak üzere nasıl daha fazla şeyin başarılabileceğini gösteriyor.