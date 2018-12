Ay’a 4 kez gidip gelecek kadar yol kat etti

Kendini Türkiye’nin dijital haritacısı olarak tanımlayan Başarsoft, MapInfo Kullanıcı Konferansı’nın 13’üncüsünü gerçekleştirdi. Konferansta konuşan Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı, bu zamana kadar 1,5 milyon kilometre yol kat ettiklerini söyledi



Trafikte en çok ihtiyaç duyulan “yolların açık veya yoğun” olduğunu gösteren haritalarının yazılımını yapan Başarsoft, 13. MapInfo Kullanıcı Konferansı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan MapInfo’nun Türkiye partneri olan Başarsoft’un düzenlediği konferansta, kullanıcı gözüyle sistemlerin nasıl çalıştığı ele alındı. Konferansa Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Osman Alp ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da katılarak birer konuşma yaptı.



Türkiye’nin dijital haritacısı

Konferansın açış konuşmasını yapan Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı, kendilerini “Türkiye’nin dijital haritacısı” olarak tanımladıklarını ve ihtiyaç duyulan bütün haritaların yazılımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye’nin dijital haritasını çıkarmak için 21 yıldır yurdu karış karış gezdiklerini ve bu zamana kadar 1.5 milyon kilometre yol katettiklerini belirten Dabanlı, “Bu mesafe, aya dört kere gidip gelmekten fazla” diye konuştu.

Türkiye’nin dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumun, gelişen konjonktürle çok daha stratejik bir hale geldiğine dikkat çeken Dabanlı, artık daha güçlü ve teknolojiye hakim özellikte olunması gerektiğinin altını çizdi.



Alp: Haritacılık, Endüstri 4.0’a en hızlı adapte olabilecek alan

Konferansta bir sunum yapan Harita Genel Müdürü Dr. Müh. Tuğgeneral Osman Alp de ülkelerin ve insanların geleceğinin, yapay zeka ve dijital dönüşüm etrafında şekilleneceğini kaydetti. “Haritacılık, Endüstri 4.0’a en hızlı şekilde entegre olabilecek alanlardan biridir. Coğrafi veri her çeşit işlemin, uygulamanın temelini teşkil etmektedir. Bu sayede, Endüstri 4.0’ın yeni konseptleri haritacılık alanının içerisinde de kendine yer bulacaktır. Haritacılık alanındaki teknolojik trendler, Endüstri 4.0’a uyum kapsamında, hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir” diyen Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke haritacılığının öne çıkmasında kamu yanında özel sektöre de önemli görevler düştüğünü, aynı şekilde haritacılık alanındaki milli gücümüzün artmasına yönelik kamu kurumlarımızın da özel sektörün gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini, kamu-özel sektör işbirliğinin artmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda, Harita Genel Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalarımız olduğunu ifade edebilirim. Ülkemizin tamamının harita ve hava fotoğraflarını internet üzerinden halkımıza kısa bir süre sonra sunacağımız sayısal haritacılık uygulaması çalışmamızda Başarsoft ile tesis ettiğimiz işbirliğinin örnek seviyede olduğunu belirtmek istiyorum.”



AYDES risk yönetimi adına büyük imkan sunuyor

Konferansın açılış konuşmacılarından AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da “Afet yönetimini hayatımızın her aşamasında yapmalıyız. Biz AFAD olarak teknolojiyi de kullanıp artık ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşıyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada AFAD her geçen gün daha çok el uzatan bir özelliğe bürünüyor. Tüm bunları yaparken de bizim kısaca AYDES diye adlandırdığımız Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi bize risk yönetimi adına büyük bir imkan sunuyor. Böylece sorun ortaya çıkmadan riskleri yok edebiliyoruz” dedi.

Konferans kapsamında ise 4 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda MapInfo tarafından kullanıcılara sunulan ürünlerin özellikleri masaya yatırıldı ve ayrıntılı olarak bilgilendirme sağlandı.