Az zamanda 25 milyona ulaştı





Instagram, bugün platformun 25 milyon işletme hesabına ulaştığını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 10 milyonluk artış gösteren işletme topluluğu çoğunlukla küçük işletmelerden oluşuyor. Bunun yanı sıra her gün 200 milyon insan Instagram’da en az bir işletme hesabını ziyaret ediyor ve bu ziyaretçilerin üçte ikisini markayı henüz takip etmeyenler oluşturuyor.

Instagram, görselliğinin yanı sıra markalara yaratıcı içerik oluşturma fırsatı da vermesiyle işletmeler için bir vitrin haline geldi. Hatta Instagram’daki küçük işletmelerin üçte biri markalarını Instagram’ı kullanarak büyüttüğünü söylüyor.

İnstagram ayrıca yeni yıl yaklaşırken küçük işletmeler için ipuçları paylaştı:

-İçeriklerinizin etkileşimini artırmak için video ya da çoklu fotoğraf veya video içeren formatları deneyebilirsiniz.

-Daha fazla insana ulaşmak için hashtag ve konum etiketi kullanabilirsiniz. Instagram’ın hashtag ve

konum sayfaları, ilgili gönderi ve hikayeleri barındırıyor.

-İşletme İstatistiklerini inceleyerek hangi içeriklerinizin en fazla etkileşimi yarattığını öğrenebilirsiniz.

-Instagram Hikayelerde yeni formatlar ve özellikleri deneyerek yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

