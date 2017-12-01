Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Eto
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

Az zamanda 25 milyona ulaştı

Az zamanda 25 milyona ulaştı


Instagram, bugün platformun 25 milyon işletme hesabına ulaştığını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 10 milyonluk artış gösteren işletme topluluğu çoğunlukla küçük işletmelerden oluşuyor. Bunun yanı sıra her gün 200 milyon insan Instagram’da en az bir işletme hesabını ziyaret ediyor ve bu ziyaretçilerin üçte ikisini markayı henüz takip etmeyenler oluşturuyor.
Instagram, görselliğinin yanı sıra markalara yaratıcı içerik oluşturma fırsatı da vermesiyle işletmeler için bir vitrin haline geldi. Hatta Instagram’daki küçük işletmelerin üçte biri markalarını Instagram’ı kullanarak büyüttüğünü söylüyor.
İnstagram ayrıca yeni yıl yaklaşırken küçük işletmeler için ipuçları paylaştı:
-İçeriklerinizin etkileşimini artırmak için video ya da çoklu fotoğraf veya video içeren formatları deneyebilirsiniz.
-Daha fazla insana ulaşmak için hashtag ve konum etiketi kullanabilirsiniz. Instagram’ın hashtag ve
konum sayfaları, ilgili gönderi ve hikayeleri barındırıyor.
-İşletme İstatistiklerini inceleyerek hangi içeriklerinizin en fazla etkileşimi yarattığını öğrenebilirsiniz.
-Instagram Hikayelerde yeni formatlar ve özellikleri deneyerek yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5