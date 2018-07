b-smart ile akıllı iş yapma dönemi başladı

Türkiye’nin lider ofis mobilya üreticisi Bürotime, geliştirdiği ‘b-smart’ platformu sayesinde her geçen gün genişlettiği bBN iş ortağı ağının yönetimini tek bir sistem üzerinden gerçekleştirip müşterilerine daha nitelikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişim artık iş dünyasının her alanındaki alışkanlıklarını değiştiriyor. Endüstri 4.0 ile yeni döneme hazırlanan ve farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu dönüşüm sürecine ayak uydurup müşterilerine en verimli süreci sunabilmek için çabalıyor. Bu fikirden hareketle adım atan Türkiye’nin lider ofis mobilya üreticisi Bürotime her geçen gün genişlettiği iş ağının yönetimini sağlayabilmek ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmek için ‘b.smart’ iş platformunu geliştirdi.



Web tabanlı bir platform olan b.smart, müşterilerdeki tüm aktivitelerden, siparişlerin teklif sürecine, teslimatına ve teslimat sonrası memnuniyetine kadar tüm yurtiçi ve yurt dışı mağaza ağını kapsadığı gibi tüm Bürotime bileşenleri arasındaki mesafeyi de daraltıyor. Bu sistemin ofis mobilya sektörüne yenilik getirerek hız kazandırdığını dile getiren Bürotime Satış Direktörü Yeşim Tiregül, ‘’Yatırım yaptığımız bu inovatif model sayesinde Bürotime ailesi içinde yer alan 300’ün üzerindeki satış personelini birbirine yakınlaştırarak tüm saha faaliyetlerimizi çok daha etkin yönetebilir duruma getirdik.’’ dedi.



‘’Süreci Kontrol Altında Tutmak Verimliliğimizi Artırıyor’’



Tüm süreçlerin tek bir sisteme entegre edilmesiyle kazandıkları verimliliğin iş sonuçlarında elde edilen başarıyı artırdığını dile getiren Tiregül,‘’Oluşturduğumuz bu platform ile artık internet destekli CRM sistemi üzerinden bayilerimizin iş hacmini ölçümleyebiliyor, pazarımızı yorumlayıp süreçlerimizi yönetebiliyor ve iletişimlerimizi bu kanal üzerinden yürütebiliyoruz. Tüm bayilerimiz online ortamda anlık olarak her türlü işlemlerini yapabiliyor ve bu durum da işimizin verimliliğini ve yönetsel kısmını pozitif yönde etkiliyor. Özellikle tekliflendirme ve siparişe dönüştürme sürelerini kısaltan bu uygulama, gerçekleşen tüm operasyonel süreçlerde hata payını sıfıra indiriyor. Siparişlerin tüm aşamaları tek bir program üzerinden ilerlediği için, teklif, sipariş, üretim ve sevk performanslarının raporlanmasını kolaylaştırıyor. Satış sonrası, yedek parça ve tamirat talepleri gibi ihtiyaçlar aynı sistem üzerinden yapılarak; uçtan uca tüm süreçler kontrol altında ilerliyor, bu da müşteri memnuniyetine olumlu yansıyor.’’ açıklamasında bulundu.

‘’Sektöre Göre Büyük Bir Fark Yarattık’’



Bürotime Satış Direktörü Yeşim Tiregül, ‘’Ofis mobilyası sektöründe sipariş sürecinden teslimata kadar geçen süre, ortalama olarak 6 ile 8 hafta arası gerçekleşen bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bürotime olarak faaliyete başladığımız günden itibaren tüm atılımlarımızı, gelişmiş teknoloji ve uygulamalar çerçevesinde, uzman ekibimizle müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayarak, projelendirme, tekliflendirme, siparişe dönüştürme, tedarik ve üretim planlama, kalite odaklı üretim, paketleme, sevkiyat ve en son olarak satış sonrası desteğe kadar uzanan tüm süreçlerde kullanarak, 360 derece müşteri deneyiminin sorunsuz ilerlemesi yönünde gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu anlayıştan hareketle, müşterimizin sipariş onayı sonrası üretim sürecini sektör ortalamasının oldukça altına çekerek iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde tüketiciye teslim etmeyi kendimize ilke edindik. Sektöre kazandırdığımız bu esnek ve hızlı üretim anlayışı, üretim teknolojisinde gerçekleştirdiğimiz modernizasyon çalışmaları, çevre dostu altyapı ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla dünya standartlarında üretim gerçekleştirme gayemizden kaynaklanmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.