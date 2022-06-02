Balıkesir Teknopark’ta arge faaliyetleri yapacak

Balıkesir Teknopark’ta ar-ge faaliyetleri yaparak, ülke geneline hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Altor Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Torun, şunları söyledi:

“Teknokent’teki ofisimizde, ilk projemiz Canias Erp WhatsApp entegrasyonu olacak. Devamında, farklı yazılım projelerimizin ar-gelerini buradan yürüteceğiz. Aynı zamanda, Balıkesir Üniversitesi ve teknoparktaki diğer firmalar ile iş birliği yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Altor, bu yıl yüzde 100 büyüme planlıyor

Erp sektöründe 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübeye sahip kişilerce kurulan Altor Danışmanlık firmasının uzman kadroları; otomotiv, ambalaj, kimya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet veriyor ve bu yıl yüzde 100 büyüme planlıyor. Geçtiğimiz dönemde Marmara Bölgesi’nde yoğun çalışan Altor Danışmanlık, Balıkesir Teknokent’teki ofisi ve diğer illerdeki yapılanması ile bu yıl ve devamında Anadolu’ya odaklanmayı planlıyor. Pandemi nedeniyle son iki yıldır ertelenen Erp yatırımlarının, son günlerde bölgemizdeki olumsuz havaya rağmen hız kazanacağını ifade eden Altor Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Torun, pazarın önümüzdeki aylarda hareketleneceğini gözlemlediklerini belirtti. İş ortağı oldukları Canias Erp’nin yüzde 100 web tabanlı altyapısı ile işletmelerin dijital altyapısını kurduklarını anlatan Mehmet Torun, Canias4.0 teknolojisinin sunduğu IoT, caniasIQ, iasDB ve TROIA çözümleriyle, hizmet verdikleri firmalara hız, verimlilik ve dijitalleşme kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Balıkesir Teknokent hakkında:

Resmî Gazetede, 15 Mart 2014 tarihinde yayınlanan 2014/5938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nün içerisindeki 11 bin 908 m2 arazi “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya Teknokent’in yönetilmesi ve işletilmesinden sorumludur, 31 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuştur. Yönetici şirketimizin ortakları Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Burhaniye Ticaret Odası ve Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’dir. Balıkesir Teknokent bina inşaatının temeli Nisan 2018'de atılmış olup, inşaat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan destek alınarak, Ağustos 2019'da tamamlanmıştır. Ekim 2019'dan itibaren Balıkesir Teknokent olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir.