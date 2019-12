Başarsoft 'yazılım' ihraç ediyor

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Haritalar, Navigasyon ve Akıllı Şebeke Uygulamaları üreticisi olan Başarsoft Bilgi Teknolojileri, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale gelen “Başarsoft Teknoloji Günü Konferansı”nın 14’üncüsünü Ankara Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirdi.

Başarsoft’un iş ve çözüm ortaklarının katıldığı konferansa bine yakın davetli katıldı. Konferansın açış konuşmasını yapan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, bundan iki yıl önce ürettikleri yazılımları yurtdışına satma kararı aldıklarına dikkat çekti. Bu amaçla ilk olarak yazılımın merkez üssü olan ABD’de Silikon Vadisi’nde bir ofis açtıklarını dile getiren Küçükpehlivan, bir yandan da Hindistan’a ihracat yapmak için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Bugün ABD ve Hindistan gibi yazılım denilince akla gelen ilk ülkeye “yerli yazılım” ihraç ettiklerini belirten Küçükpehlivan, “Yazılımın merkezi olan bu ülkelere, Başarsoft olarak yerli yazılım ihraç etmekten dolayı hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına gurur duyuyoruz” dedi. Küçükpehlivan katılımcılara ABD ve Hindistan’a yaptıklarını yazılım ihracatından da örnekler sundu.

Başarsoft’u Türkiye’nin dijital haritacısı olarak tanımlayan Küçükpehlivan, “Ana işimiz harita. Her an sahadayız. Şu an sahada hiç adamımız yok desek dahi en az 10 aracımız dolaşıyor. Haritaların güncel tutabilmesi için bunun yapılması gerekli. Sahada bilgi toplayarak harita ve veri oluşturan en büyük şirket biziz” dedi.

Gezegenin Hekimleri: CBS

14. Başarsoft Teknoloji Günü Konferansı 2019’un konferans bölümünde konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk da yaklaşık 30 yıldır coğrafi bilgi sistemleri sektörünün içinde olduğunu kaydederek, coğrafi bilgi sistemlerini, 21’inci yüzyıl dünyasında her geçen gün artan sorunlara çözüm üretmeye yönelik bir teknoloji olarak tanımladı. Çabuk, coğrafi bilgi sistemlerini ve bu sektörün çalışanlarını ‘gezegenin hekimleri’ olarak niteledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İrfan Keskin ise tehdit altında kalabilecek bölgelerin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” üzerinden seri bir şekilde iletilmesini sağlayacak yazılım ve donanım projesi Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) hakkında bilgiler paylaştı.

Keskin, HAY Projesi kapsamında; olası afet durumlarında önceden kurum ve kuruluşlara birer terminal verilerek; halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne aktarılacağını söyledi. Keskin, HAY sisteminin her yıl yüzlerce hayat kurtaracağını, bununla birlikte ulusal ekonominin de milyonlarca lira tasarruf etmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Başarsoft’a kan bağışı plaketi

Konferans kapsamında Türk Kızılay’ı da kan bağışı standı açtı. Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, katılımcıların kan bağışına gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti ifade etti. Dr. Güler, Başarsoft çalışanlarının üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunmalarından dolayı Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan’a da teşekkür plaketi sundu.